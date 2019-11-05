Компромисса между оптовиками и провизорами нет, но аптечная реформа все равно будет

На запланированные 5 ноября переговоры по вопросу аптечной реформе ни одна из заинтересованных сторон не пришла. Сегодня лишь треть аптек отвечают условиям реформы. Реформа должна начаться уже 1 апреля, если компромисс не будет найден, то двери остальных аптек могут закрыться, передает Rus.ERR.