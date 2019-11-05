Компромисса между оптовиками и провизорами нет, но аптечная реформа все равно будет

На запланированные 5 ноября переговоры по вопросу аптечной реформе ни одна из заинтересованных сторон не пришла. Сегодня лишь треть аптек отвечают условиям реформы. Реформа должна начаться уже 1 апреля, если компромисс не будет найден, то двери остальных аптек могут закрыться, передает Rus.ERR.
"Основной принцип нашего предложения в том, что бы аптечная реформа все-таки прошла, но прошла на более реальных условиях", - заявил "Актуальной камере" исполнительный директор Tamro Baltics Леон Янкелевич.
"Самая большая проблема большого количества аптек в том, что они не могут гарантировать наличие запаса", - сказала председатель Союза аптекарей Юле Ребане.