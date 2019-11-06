Ежегодно в Эстонии этот диагноз получают более 1000 мужчин, но у некоторых болезнь протекает незаметно

«Рак простаты является самой диагностируемой опухолью у мужчин не только в Эстонии, но и в Европе – каждый год в Европе диагностируют 420 000 новых случаев», – сказал руководитель центра урологии Восточно-Таллиннской центральной больницы и член Эстонского общества урологов др Мартин Киви.

«В Эстонии этот диагноз ставят ежегодно более 1000 мужчин. К счастью, число случаев с метастазами в последние годы не увеличивается, оставаясь на уровне 3-5%. В 70% случаев рак простаты диагностируют на ранней или локальной стадии. Выживаемость среди пациентов спустя 5 лет после обнаружения опухоли близка к 100%».

Статистика, собранная Институтом развития здоровья, показывает, что заболеваемость раком простаты быстро росла до 2011 года, однако в последние годы стабилизировалась. По последним данным, спустя пять лет в живых остаются 92% пациентов с таким диагнозом, и по этому показателю Эстония близка к Скандинавии. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель в Эстонии составлял всего 75%. Быстрый рост заболеваемости в Эстонии обусловлен только ранним обнаружением рака.

Доктор Киви объясняет, что рак простаты не обязательно проявляется в виде каких-то симптомов на начальной стадии, поэтому мужчинам в возрасте более 50 лет и тем, у кого в роду уже был такой диагноз, очень важно ходить время от времени на проверку. «Один из наиболее быстрых и эффективных способов проверки является тест ПСА, который можно сделать у своего семейного врача. ПСА – это белок, производимый в простате, уровень которого повышается при увеличении предстательной железы или появлении опухолей».

«Если говорить о возможностях лечения рака простаты, то в Эстонии лечение находится на хорошем уровне и сравнимо с другими государствами Европы. В список медикаментов Больничной кассы недавно добавились новые лекарства, оплату которых компенсируют пациенту», - отметил др Киви. «Благодаря различным методам лечения можно повлиять даже на развитие рака на поздних стадиях. В случае с новыми медикаментами речь идет о продолжительности жизни пациента и более высоком уровне жизни».

Больше всего доктор Киви беспокоится о том, что мужчины мало заботятся о своем здоровье. «Особенно это видно на примере мужчин старшего возраста, которые очень терпеливы – они отрицают наличие проблем со здоровьем и надеются, что все пройдет само. Молодые мужчины привыкли больше следить за своим здоровьем, и это хороший знак».

«Я советую всем мужчинам вести более здоровый образ жизни. Двигайтесь больше, ешьте полезные продукты и не курите. Помимо того, что движение полезно для здоровья, у мужчин с активным образом жизни реже диагностируют рак простаты, и болезнь протекает медленнее», - добавил др Киви.

Мобильный диагностический кабинет клиники мужского здоровья при Тартуском университете позволяет облегчить контроль за здоровьем мужчин. В центре мобильной диагностики занимаются всеми специфическими мужскими болезнями: заболевания простаты, сексуальные расстройства, мужской переходный возраст, гипогонадизм, бесплодие, острые и хронические воспаления половой системы, все заболевания пениса и яичек и заболевания груди.

По словам др Маргуса Пунаби, важно то, что свыше 95% необходимых исследований можно провести в мобильном кабинете на месте, и пациент не должен ехать в Тарту на обследование.

Забронировать время на обследование в мобильном кабинете диагностики можно по телефону 731 9100 или 73 9323, на странице клиники или по электронной почте meestekliinik@kliinikum.ee. При бронировании через Интернет необходимо уточнить месторасположение кабинета.

Обращение к врачу по медицинской страховке предполагает наличие направления и оплаты 5 евро за визит. Мужчины без медицинской страховки и направления могут посетить врача в ходе платного визита.

Кабинет мобильной диагностики можно будет посетить с 4 по 8 ноября в Нарве, по адресу Хайгла, 5;

с 5 по 6 декабря в Выру по адресу Ряпина мнт, 3;

с 9 по 19 декабря в Курессааре по адресу Айа, 25.

Некоторые возможные симптомы рака простаты: