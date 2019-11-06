Ср, 6.11.2019
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В какой эстонской рыбе находят больше всего ртути?

Выловленную в Балтийском море рыбу можно смело есть.

ФОТО: Marko Saarm

Жители Эстонии могли бы есть в разы больше рыбы, чем они едят сейчас, говорится в научной работе, в ходе которой были оценены продаваемые в Эстонии рыбные продукты, а также содержание ртути в рыбе, пишет Postimees со ссылкой на ERR Novaator.

«По поводу ртути не нужно создавать безосновательную панику. Пойманную в Балтийском море рыбу можно смело есть. Это совершенно ясно. Если начать есть достаточно много тунца, можно запросто превысить допустимые нормы, поскольку в ней содержание ртути намного больше. К счастью, в денежном смысле мы не можем себе позволить есть его много», – объяснил ERR Novaator старший научный сотрудник морской биологии Тартуского университета Март Симм.

Подробнее о содержании ртути в попадающей на столы в Эстонии рыбе читайте в ERR Novaator.

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