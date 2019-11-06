В какой эстонской рыбе находят больше всего ртути?

«По поводу ртути не нужно создавать безосновательную панику. Пойманную в Балтийском море рыбу можно смело есть. Это совершенно ясно. Если начать есть достаточно много тунца, можно запросто превысить допустимые нормы, поскольку в ней содержание ртути намного больше. К счастью, в денежном смысле мы не можем себе позволить есть его много», – объяснил ERR Novaator старший научный сотрудник морской биологии Тартуского университета Март Симм.