Этот продукт снижает уровень плохого холестерина

Исследование

Всего в исследовании приняли участие 45 человек, которые придерживались в течение 5 недель трех различных диет.

Первая: диета с низким содержанием жира.

Вторая: диета с умеренным содержание жира, плюс дополнительные источники мононенасыщенных жирных кислот.

Третья: диета с умеренным содержанием жира плюс 1 авокадо в день.

Все участники имели лишний вес либо страдали ожирением.

Результаты

Самые впечатляющие результаты были продемонстрированы третьим вариантом диеты, когда участники эксперимента съедали в день 1 авокадо. У них снизилось количество липопротеинов низкой плотности, которые ведут к образованию бляшек на сосудов, а также повысился уровень лютеина и антиоксидантов.

Руководитель исследовательской группы профессор Пенни Крис-Этертон, посоветовала каждый день есть авокадо, если человек страдает ожирением, избыточным весом, имеет в анамнезе гипертонию, проблемы с сердечно-сосудистой системой.