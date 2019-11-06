Ср, 6.11.2019
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Этот продукт снижает уровень плохого холестерина

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Ученые из Университета штата Пенсильвания доказали при помощи исследования длившегося пять недель, что всего один авокадо в день способно снизить уровень липопротеидов низкой плотности, которые ведут к образованию холестериновых бляшек. Исследователи продемонстрировали, что полезный фрукт необходим всем людям, которые страдают нарушениями сердечно-сосудистой системы и ожирением, передает MedikForum.

Исследование

Всего в исследовании приняли участие 45 человек, которые придерживались в течение 5 недель трех различных диет.

Первая: диета с низким содержанием жира.

Вторая: диета с умеренным содержание жира, плюс дополнительные источники мононенасыщенных жирных кислот.

Третья: диета с умеренным содержанием жира плюс 1 авокадо в день.

Все участники имели лишний вес либо страдали ожирением.

Результаты

Самые впечатляющие результаты были продемонстрированы третьим вариантом диеты, когда участники эксперимента съедали в день 1 авокадо. У них снизилось количество липопротеинов низкой плотности, которые ведут к образованию бляшек на сосудов, а также повысился уровень лютеина и антиоксидантов.

Руководитель исследовательской группы профессор Пенни Крис-Этертон, посоветовала каждый день есть авокадо, если человек страдает ожирением, избыточным весом, имеет в анамнезе гипертонию, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как лучше употреблять авокадо? Так как многим авокадо кажется безвкусным, Пенни Крис-Этертон считает, что его следует добавлять в соусы или делать бутерброды – тосты из цельнозерновой пшеницы плюс авокадо.

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