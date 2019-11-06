Она ударила мужа ножом, и Больничная касса потребовала оплатить счет за его лечение на 45 000 евро

Ущерб, причиненный ДТП

Требования о возмещении расходов на лечение людей, получивших травмы в результате аварий, Больничная касса предъявляет страховым обществам.

«В случае если причиной аварии стал пьяный водитель и страховка отказывается компенсировать расходы, Больничная касса требует оплатить расходы на лечение пострадавшего у спровоцировавшего аварию водителя», - говорит Конт, по словам которой, и такие требования для многих оказываются неожиданными.

В 2018 году БК предъявила 815 требований, связанных с авариями, на сумму 837 000 евро.

Требование компенсации по временной нетрудоспособности

Деньги, выплаченные в качестве компенсации, востребуются тогда, когда человек получил компенсацию необоснованно, то есть у него не было на это права. По словам руководителя отдела востребований, основной причиной предъявления требования является предоставление ложных данных, например, неверно указанный период освобождения от работы, задекларированные налоги, превышающие действительность, работа во время наличия больничного листа, или нахождение в отпуске. В случае если врач или работодатель изменит после выплаты компенсации данные о листе нетрудоспособности, Больничная касса должна заново пересмотреть этот лист и провести перерасчет компенсации. Необоснованно выплаченную компенсацию, после того, как поговорит с человеком, Больничная касса может удержать из выплат следующего периода, или потребовать вернуть уже выплаченные деньги.

«Время от времени происходит и такое, когда у человека не было права на компенсацию, поскольку травма или болезнь были обусловлены состоянием опьянения, которое установил врач. Также человек теряет право на компенсацию в случае, если он без особой причины не явился на прием к врачу или умышленно игнорирует назначенное врачом лечение», - сказала Конт.

Связанные с компенсацией по временной нетрудоспособности требования в год предъявляются несколько сот раз. В 2018 году таких требований было предъявлено 270 на общую сумму в 53 527 евро.

Также БК может потребовать возврата денег у медицинского учреждения, чей врач необоснованно выдал больничный лист: «Это происходит в случае, если это выявила проверка Больничной кассы, и касса выплатила на его основании компенсацию».

Злоупотребление Европейской картой медицинского страхования

С Европейской картой медицинского страхования у застрахованного в Эстонии человека есть право получить необходимую врачебную помощь и в других странах Европейского союза: «Злоупотребление Европейской картой медицинского страхования заключается в том, что у человека в Эстонии закончилась медицинская страховка, и в действительности у него нет права получить врачебную помощь на основании Европейской карты медицинского страхования». По ее словам, такие случаи всплывают часто, поскольку иностранное государство выставляет БК для оплаты счет за лечение.

По данным Больничной кассы, каждый год происходит в среднем 50-80 таких случаев. В 2018 году БК предъявила требования 76 людям на общую сумму в 40 000 евро.

Требования к медицинскими учреждениям и аптекам

У поставщика медицинских услуг и аптек Больничная касса требует возврата денег за неправильно или необоснованно оказанную услугу и выплаченную компенсацию: «Главным образом, речь идет об ошибках, поскольку счетов за лечение очень много. В ходе проверки счетов за лечение выясняется, что медицинские учреждения выставляют двойные счет, допускают ошибки в кодах, или добавляют в счет неверную услугу и так далее».

Выясняется, что врач неверно выписал больничный лист или льготный рецепт. Аптекам Больничная касса предъявляет требования в случае, если было продано рецептурное лекарство или медицинское приспособление с неправильной льготой.

Конт заверила, что чаще всего партнеры допускают ошибки случайно и сами обращаются в Больничную кассу, если обнаруживают, что данные или счета были предоставлены неправильно. Но возникают и системные обманы, и при необходимости касса передает собранные материалы в полицию.