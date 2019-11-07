Исследование: многодетные семьи питаются правильнее

В этом экспресс-исследовании приняло участие 68 семей: 27 из них с единственным ребенком, остальные - с двумя и более детьми. Ученые проанализировали пищевые привычки: матери заполняли дневники питания дома, учителя - в школе. Оценивались также уровень физической активности детей и питание семьи в целом. Ученые учли также материальное положение семей, уровень образования родителей и наличие в семье и отца и матери.