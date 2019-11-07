Как распознать разницу между бронхитом и воспалением легких?

Через бронхиальные трубы воздух движется из дыхательных труб в легкие. В случае воспаления бронхиальных труб они опухают и воздуху сложнее попасть в легкие и выйти из них. Бронхит сопровождает ряд симптомов, рассказал Healthline.

Различаются хронический и острый бронхит – в целом говорят о последнем, который обычно проходит за несколько недель. Симптомы острого и хронического бронхита схожи, но в случае хронической формы человек не обязательно должен иметь и такие симптомы простуды, как температура и озноб.

Признаки бронхита

Самым характерным признаком бронхита является не отступающий кашель. Поскольку бронхит осложняет поступление воздуха в легкие, ткани легких обычно раздражены и из них выходит необычно много слизи. Бронхит может начаться с сухого кашля, который очень быстро развивается в масштабный марафон кашля, сопровождаемый прозрачной, белой, желтой и даже зеленой мокротой. Другими симптомами бронхита могут быть боль в горле, слабость, нехватка воздуха, чувство неудобства или сдавленность в груди, свистящий звук при дыхании. У болеющих острым бронхитом может быть также температура, озноб, головная и мышечная боль. У маленьких детей при кашле может начаться рвота.

Разница между воспалением легких и бронхитом

И бронхит, и воспаление легких оказывают влияние на легкие, но это разные заболевания. Если бронхит, прежде всего, влияет на бронхиальные трубы, то воспаление легких вызывает воспалительный процесс в тканях легких, в которых в результате маленькие воздушные мешочки начинают заполняться жидкостью.

Воспаление легких обычно опаснее бронхита и обычно его вызывают бактерии, реже вирусы. Кроме симптомов свойственных и бронхиту, при воспалении легких у людей возникают трудности при дыхании, боль в груди, потоотделение, все тело пронзает озноб, возможны тошнота, рвота, а в случае пожилых пациентов может возникнуть спутанность сознания.