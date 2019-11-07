В Таллинне зарегистрировали второй случай заболевания гриппом

Как отмечается в еженедельной статистике Департамента здоровья, с 28 октября по 3 ноября к врачу с заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 2909 человек, 47,3% от общего числа обратившихся к врачу были дети до 15 лет, передает Rus.ERR.

Чаще всего встречаются вирусы парагриппа и риновирус. Регистрируют единичные случаи, связанные с вирусом гриппа, однако устойчивого распространения вируса гриппа пока не наблюдается.