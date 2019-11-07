Месяц жизни в аду: сообщение о ВИЧ чуть не загнало молодого человека в могилу

Все началось с того, что молодой человек перенес операцию, после которой возникло небольшое осложнение. Нужно было показаться врачу, но тут выяснилось, что у него закончилась медицинская страховка: он окончил гимназию, а поскольку вот-вот должен был получить повестку в армию, то на работу устраиваться не стал и… остался без страхования вообще.

Молодой человек покопался в интернете и выяснил, что в Таллинне на Сыле, 63 работают врачи, которые лечат пациентов без страховки. Туда он и отправился. По его словам, там с ним пообщались два врача, назначили анализы, которые он сдал, и стал ждать результатов. «Понедельник, 12 часов утра, звоню в поликлинику, трубку взял один из врачей, - рассказал обратившийся к нам читатель. - Мне пришлось немного подождать, пока он включит компьютер. Неожиданно голос врача изменился, стал каким-то печальным".

Основания для этого были. Как рассказал нам наш читатель, в трубке прозвучали следующие слова: "Да, сделали анализ мочи, мы назначили вам антибиотики общего спектра действия. Но также мы делали анализ крови, и он показал положительный результат на ВИЧ. У вас антигены и антитела к ВИЧ. Вы должны пройти повторный анализ в СПИД-центре. Берегите себя и своих близких..."

По словам молодого человека, это стало для него шоком: «Мать заплакала, отец стал возмущаться, как и где я мог подхватить эту инфекцию. Опасных контактов я никогда не имел. Перед глазами начали всплывать возможные способы заражения. Начал обвинять врачей, которые делали ту операцию. Не спал почти неделю, думал о самоубийстве, читал о том, как живут такие люди... Искал симптомы этого недуга, частично находил их у себя. В глубине души надеялся, что не болен. Думал, может, после операции у меня просто ослаблен иммунитет».

Еще месяц он осознавал случившееся. За это время исчезли все симптомы нездоровья: «Я понимал, что нужно идти проверяться, но ждал до последнего. Неожиданно утром меня разбудил телефонный звонок. Мне позвонила женщина из регистратуры, которая напомнила, что я стою на учете, но им до сих пор не пришло подтверждение моего статуса. Напомнила, что нужно сходить и сдать повторный анализ».

И вдруг: «Через 30 минут звонит тот же номер. В трубке телефона я слышу дрожащий от страха голос этой женщины: "Приносим свои извинения, к сожалению, у нас произошла высокотехнологическая ошибка. Так что у вас все хорошо, вам не нужно никуда идти". Я никогда так сильно не злился... Столько переживаний и бессонных ночей мигом перечеркнул один телефонный звонок...»

На сегодняшний день эта история для молодого человека закончилась: он здоров, что подтвердили и представители Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Однако мы решили выяснить, как такое может быть, что человеку сообщают, что он инфицирован, а потом выясняется, что это ошибка. Как вообще ставят диагноз?

Говорить детально о случае нашего читателя больница не может, однако, по словам инфекциониста Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктора Екатерины Нешпановой, время от времени действительно происходит такое, что первичный результат теста на ВИЧ оказывается положительным, но в ходе уточняющего анализа крови выясняется, что инфекции у человека нет:

«Такая ситуация не обязательно должна быть связана с ошибкой, ложнопозитивный результат может возникнуть, например, когда человек в это же время болеет какой-то болезнью, которая может оказывать влияние на тест. Например, ВИЧ-тест может дать ложнопозитивный результат при наличии сифилиса или клещевого боррелиоза, а также в случае других заболеваний. Кроме того, ложнопозитивный результат тест часто показывает у беременных».

Именно поэтому каждый положительный результат всегда (!) перепроверяется более точным методом в специализированной лаборатории ВИЧ-инфекции: «И только когда проверенная в такой лаборатории проба тоже окажется позитивной, можно говорить, что у человека ВИЧ».