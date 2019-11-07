«Он был размером с пачку сахара»: медики рассказали о принятии родов в темноте на обочине дороги

"Часы показывали 5:38, когда в машине медиков родился один из самых маленьких наших пациентов. Ребенок родился преждевременно, более чем за два месяца до установленного времени, совсем маленький и беззащитный", - пишет NMPD сравнивая новорожденного с пачкой сахара, так как малыш весил всего килограмм.

Роды были критическими как для матери, так и для ребенка. 14 сотрудников NMPD делали все, чтобы спасти жизнь женщины и ребенка.

"Для таких детей фатальной могло стать изменение температуры воздуха окружающей среды или даже небольшой поток ветра - настолько хрупка жизнь младенца в первые мгновения после рождения. Кроме того, родившимся преждевременно необходимы особая, специфическая помощь и оборудование, чтобы спасти жизнь ребенка".

Скорая помощь незамедлительно доставила мать с ребенком в больницу в Риге, проделав путь более 100 километров.

"В этот раз значение было не только у скорости, но и у очень срочной и особой помощи, которую на протяжении всего пути нужно было обеспечить как младенцу, так и маме. В ходе бесчисленных разговоров наши диспетчеры Центра оперативного управления и врачи специализированного медицинского центра координировали ситуацию, организуя предоставление помощи до момента, когда мы сможем передать мать с ребенком в руки коллег Клинической университетской больницы Страдиня".

"Каждая минута, мысли и действия каждого коллеги были направлены на одну цель - сделать все, чтобы защитить маленькую, хрупкую, только что родившуюся жизнь. Нам удалось!"

NMPD пишет, что в четверг, 7 ноября, маленький выживший празднует свой первый день рождения. "Мы получили новость, что у ребеночка и мамы все хорошо, ребенок развивается, учится ползать, уже встает на ноги".

Медики, принимавшие роды на шоссе, отправились к малышу в гости, чтобы передать поздравления.