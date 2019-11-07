Норовирус может распространяться через тележки в магазинах

Норовирус - это бактерия, которая провоцирует такие симптомы, как диарея и рвота, и чаще всего вспышки норовируса отмечаются зимой. Вот почему людям нужно тщательно мыть руки с мылом и водой после посещения таких публичных мест, пишет MedikForum .

Хотя сам по себе норовирус неприятно переносится и очень легко распространяется между людьми, он редко приводит к серьезным последствиям и самостоятельно исчезает всего за пару дней. Тем не менее, пациенты больниц часто имеют ослабленную иммунную систему, и у них подобная бактериальная инфекция может протекать намного более тяжело. Именно поэтому всех посетителей этих заведений и просят соблюдать правила гигиены, включая тщательное мытье рук. Это особенно важно делать после посещения туалета, до и после приема пищи, а также после контакта с предметами, с которыми сталкивается большое количество людей. К ним относятся пульты дистанционного управления, дверные ручки и тележки для продуктов в супермаркете.