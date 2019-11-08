Четырехлетний Крис нуждается в срочной операции за границей

Начиная с лета Крис находится в отделении интенсивной терапии Таллиннской детской больницы. Большую часть времени — лежа на животе. Несмотря на четыре операции, врачам не удалось победить недуг.

По словам врачей Таллиннской детской больницы, они в данной ситуации бессильны. Помочь малышу готов немецкий хирург Эрнст Йоханн Хаберн. И хотя Больничная касса оплатит расходы на лечение, семье предстоит оплатить расходы на перелет.

Детский фонд Клиники Тартуского университета призывает неравнодушных людей помочь семье малыша, расходы которой, по предварительным подсчетам составят около 2000 евро, но конечная сумма будет зависеть от того, как долго малыш пробудет на лечение в клинике Бонна.

Чтобы поддержать семьию Криса, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Ккшы":

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер: