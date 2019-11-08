Как живет город, оставшийся без роддома?

Отделение закрыли 1 июля прошлого года. Этому предшествовали акции протеста, на которых требовали сохранения отделения. Местные жители были обеспокоены тем, что Валга превращается в окраину, и опасались, что родильное отделение в Тарту просто не выдержит наплыва рожениц, а в случае быстрых родов до Тарту просто не дотянут.

Университетская клиника, которой принадлежит большая часть акций больницы, заверяла, что рожениц будут надлежащим образом отправлять в Тарту и в Выру, а поддержка на месте будет обеспечена и в дальнейшем.

«Я очень боялась того периода, когда помощь исчезнет со дня. Но выяснилось, что никакого чрезмерного ужаса не началось», - признала член совета Валгаской больницы и председатель волостного собрания Валга Кюллике Сийлак, которая сама несколько раз в месяц как гинеколог принимает пациентов.

«Почему мы протестовали и требовали продолжения? Мы хотели, чтобы амбулаторный гинекологический прием и родовспоможение были очень хорошо организованы. Чтобы были врачи, чтобы на месте были акушерки, прежде всего, круглосуточная неотложная помощь. В этом смысле, нас как котят бросили в воду, мол, выплывайте сами. 1 июля круглосуточные дежурства закончились, и это тревожило людей больше всего», - описала Сийлак.

Терпеливый народ

Сказанное выше означает, что акушерки и гинекологи теперь доступны только в рабочее время, но не ночью и не в выходные. «Со временем выяснилось, что таких случаев, когда ночью возникла экстремальная ситуация, при которой гинеколог должен быть сразу на месте, слишком много не возникает»,- сказала Сийлак. Но для себя она сделала вывод, что люди могут очень хорошо адаптироваться: «Не будет протестов, эстонцы очень терпеливы. Лично меня это удивило. Может быть, какие-то семьи и уехали из-за того, что врачебная помощь теперь находится далеко, не знаю».

По словам Сийлак, роженицы рассказывали о Тарту, что отделение там перегружено: «Не хватает персонала, и они все очень устают, да и культура общения несколько не на уровне в определенных ситуациях. В Валгаской больнице женщины привыкли к домашней обстановке».

Если сразу после закрытия в СМИ можно было прочесть о том, как женщины рожают на обочине, то больше таких случаев не происходило ни с тартуской, ни с валгаской скорой помощью. Старшая медсестра Валгаской скорой помощи Лейа Ярве рассказала, что ситуации, когда с роженицей только-только успевают добраться до места, все же были. Но ей известен только один недавний случай родов в машине скорой помощи, который несколько месяцев произошел с антсласкими коллегами, принявшим роды у женщины из Люллемяэ Валгаского уезда.