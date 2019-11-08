В торговых центрах Эстонии можно бесплатно измерить уровень сахара в крови

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечают 14 ноября, в субботу, 9 ноября, в восьми городах Эстонии в торговых центрах можно будет бесплатно измерить уровень сахара в крови.
Эстонское общество студентов медицинских факультетов в субботу проведет акцию в торговых центрах Таллинна (Ülemiste, Mustamäe keskus, Rocca al Mare), Тарту (Lõunakeskus, Kvartal), Нарвы (Astri), Пярну (Port Artur), Вильянди (Centrum), Раквере (Põhjakeskus), Кярдла (Linnumäe Selver) и Курессааре (Auriga), передает rus.err.ee.
"Основная задача – измерить уровень сахара в крови. Кроме того, на мероприятии в Таллинне, Нарве, Тарту и Вильянди о заболевании расскажут люди из Союза диабета, на месте будут и специально обученные собаки, которые по запаху могут определить, когда у человека резко упал уровень сахара в крови", – сказали студентки Тартуского университета Эвелина Хаммербек и Даяна Сай в программе "Кофе+".
Желающим измерить уровень сахара в крови рекомендуют за два часа не есть и не пить, особенно сладкие напитки и продукты.