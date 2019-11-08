В торговых центрах Эстонии можно бесплатно измерить уровень сахара в крови

"Основная задача – измерить уровень сахара в крови. Кроме того, на мероприятии в Таллинне, Нарве, Тарту и Вильянди о заболевании расскажут люди из Союза диабета, на месте будут и специально обученные собаки, которые по запаху могут определить, когда у человека резко упал уровень сахара в крови", – сказали студентки Тартуского университета Эвелина Хаммербек и Даяна Сай в программе "Кофе+".