Нехватка кислорода дает опухолевым клеткам преимущества

В ходе нового исследования ученые из США установили, что опухолевые клетки, подвергнутые воздействию анаэробной среды, то есть лишенные доступа кислорода, получают определенные преимущества в деле поражения окружающих тканей и выживания в кровотоке. А это способствует более высокому риску метастазирования. В экспериментах использовались клетки, взятые из грудной ткани человека и из мышиных моделей рака груди. Авторы эксперимента отследили судьбу клеток в двух и трехмерной системах в лабораторных тканях и у живых животных.

Установлено, что подвергнутые гипоксии или крайне низкому уровню кислорода клетки обладают в четыре раза более высокой способностью метастазировать в отдалённые ткани, чем злокачественные клетки, которые находились при нормальных кислородных условиях. Кроме того, доказано, что клетки в анаэробной среде имеют в шесть раз более высокую способность формировать метастазы в легких. А значит, кислородное голодание усиливает их свойства метастазировать.