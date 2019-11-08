Нехватка кислорода дает опухолевым клеткам преимущества

Новое исследование показало, что клетки рака получают преимущество, если они находятся в анаэробной среде. Нехватка кислорода стимулирует распространение или метастазирование опухолей по организму, передает MedikForum.
В ходе нового исследования ученые из США установили, что опухолевые клетки, подвергнутые воздействию анаэробной среды, то есть лишенные доступа кислорода, получают определенные преимущества в деле поражения окружающих тканей и выживания в кровотоке. А это способствует более высокому риску метастазирования. В экспериментах использовались клетки, взятые из грудной ткани человека и из мышиных моделей рака груди. Авторы эксперимента отследили судьбу клеток в двух и трехмерной системах в лабораторных тканях и у живых животных.
Установлено, что подвергнутые гипоксии или крайне низкому уровню кислорода клетки обладают в четыре раза более высокой способностью метастазировать в отдалённые ткани, чем злокачественные клетки, которые находились при нормальных кислородных условиях. Кроме того, доказано, что клетки в анаэробной среде имеют в шесть раз более высокую способность формировать метастазы в легких. А значит, кислородное голодание усиливает их свойства метастазировать.
Нехватка кислорода делает клетки рака более агрессивными. Это открытие может трансформировать современную онкологию и стать основой для новых исследований, в ходе которых ученые будут воздействовать повышенными дозами кислорода на злокачественные клетки. Вполне возможно, что это поможет снизить их активность и предотвратить быстрое формирование метастазов.