Десять самых распространенных причин смерти в мире

Согласно данным ВОЗ, список десяти основных причин смерти в мире выглядит следующим образом.

Ишемическая болезнь сердца. Эксперты констатируют, что одной из основных причин сердечных заболеваний является курение. Оно способствует сужению сосудов и развитию атеросклероза – нарушениям, из-за которых сердечная мышца начинает испытывать недостаток кислорода. Следствием кислородного дефицита становится развитие сердечной недостаточности, аритмии, инфаркта и внезапной сердечной смерти.

Инсульт. Он возникает, когда кровеносный сосуд в мозге сужается, блокируется или разрывается. В результате связанная с ним область мозга больше не снабжается кровью и умирает. Если эта область ответственна за жизненно важные функции, наступает смерть.

ХОБЛ. Хроническая обструктивная болезнь легких ежегодно уносит жизни примерно трех миллионов человек. Хронический бронхит, типичный для ХОБЛ, и эмфизема легких являются обычно результатом курения.

Заболевания органов дыхания. Такие болезни, как грипп или пневмония, особенно опасны в развивающихся странах из-за отсутствия доступа к необходимым лекарствам. В промышленно развитых странах от этих респираторных заболеваний, как правило, умирают пожилые люди или люди с иммунодефицитом.

Рак органов дыхания. Каждый год рак трахеи и легких становится причиной смерти около двух миллионов человек в мире. Обе формы рака чрезвычайно агрессивны и быстро приводят к летальности. Причиной бронхиального рака обычно является курение.

Болезнь Альцгеймера и деменция. В связи с ростом продолжительности жизни и числом пожилых людей на планете растет заболеваемость этими недугами. Соответственно, растет и смертность: начиная с 2000 года, число ежегодно умирающих от последствий деменции в мире удвоилось, и по прогнозам продолжит увеличиваться дальше.

Сахарный диабет. Это заболевание опасно своими последствиями. Диабет повреждает почки и сосуды, может приводить к сердечному приступу или инсульту.

Дорожно-транспортные происшествия. Согласно данным ВОЗ, в мировых масштабах уровень дорожно-транспортных происшествий с фатальными последствиями стабильно уменьшается. Но их фактическое число все еще очень высоко. Особенно уязвимы, по словам специалистов, дети.

Диарея. Эпидемии с холерой, дизентерией и брюшным тифом губят каждый год 1,9 миллиона человек. В первую очередь это касается развивающихся стран, в которых типичными жертвами диареи становятся дети.