Пониженное и повышенное артериальное давление: что действительно помогает?

Артериальное давление можно измерить в любой аптеке. О повышенном артериальном давлении – гипертонии – врачи говорят при значениях 140/90 мм рт.ст. и выше. Если давление ниже 100/60 мм рт, значит, у человека имеется гипотония, передает MedikForum.

Пониженное давление – частая проблема женщин. С гипотонией нередко сталкиваются молодые и худощавые женщины. Их симптомы пониженного давления обычно таковы: вялость и заторможенность по утрам, частые эпизоды слабости и усталости, склонность к замерзанию.

Тем не менее, хотя это и раздражает, но здоровью сильно не угрожает. Более того, низкое давление защищает сосуды и служит страховкой для сердца.

«При низком кровяном давлении человек живет плохо, при высоком - хорошо умирает», - саркастично отмечают медики.

Что помогает при низком давлении? По словам врачей, в подавляющем большинстве случаев обладателям пониженного давления не нужен прием специальных лекарств антигипотоников. Лучшей профилактикой неприятных симптомов данного состояния является тренировка сосудов, констатируют эксперты. В частности, рекомендуются поездки на велосипеде, плавание, ходьба или легкие пробежки, сауна.

«Одним из лучших средств, помогающих от синдрома утренней слабости, вызванного низким кровяным давлением, является стакан холодной воды», - утверждают специалисты.

Что помогает от повышенного давления. Когда кровяное давление на стенки сосудов возрастает, это увеличивает риск сердечной недостаточности, инсульта, инфаркта или почечной недостаточности. По данным Института Роберта Коха, половины всех сердечных приступов и инсультов можно было бы избежать при принятии мер, позволяющих уменьшать избыточное давление.

Среди лекарственных препаратов с этой целью используются гипотензивные средства из различных классов веществ, такие как бета-блокаторы, диуретики или ингибиторы АПФ. Для лучшего эффекта пациентам часто приходится комбинировать два или три разных лекарства от кровяного давления, что почти всегда связано с побочными эффектами, среди которых - раздражающий кашель, увеличение веса, боль в суставах или эректильная дисфункция.

Также снизить кровяное давление позволяют естественные средства.

Похудение. Сброс лишних килограммов врачи называют лучшим способом защитить сердечно-сосудистую систему: с каждым килограммом при этом артериальное давление падает до 2 мм рт.ст. (как систолическое, так и диастолическое). Похудение на пять килограммов дает такой же эффект снижения давления, как и монотерапия с диуретиком.

Двигательная активность. В долгосрочной перспективе физическая активность действует как таблетки от гипертонии, подчеркивают эксперты. Это особенно актуально для упражнений на выносливость, таких как плавание, бег на лыжах, нордическая ходьба, езда на велосипеде или бег трусцой. Движение снижает уровень гормонов стресса, и инсулина, расширяет кровеносные сосуды и снижает сопротивление кровотока, способствует потере жира. Эффект двигательной активности гипертоники могут заметить уже через два месяца. Специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями не менее 30-45 минут не менее трех раз в неделю.

Средиземноморская еда. Средиземноморская кухня отличается большим количеством фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, чеснока. Такой рацион помогает регулировать уровень инсулина, который влияет на кровяное давление, а также улучшает состояние кровеносных сосудов. Исследования показывают, что средиземноморский тип питания может понижать кровяное давление в среднем на одиннадцать пунктов мм рт.