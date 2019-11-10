Названы девять простых и самых важных правил защиты от рака

Держать вес. Эксперты призывают не допускать появления существенного лишнего веса: научно доказано, что ожирение ассоциировано с онкологическими недугами. Самым серьезным фактором риска избыток жира становится в отношении рака печени, кишечника, молочной железы.

Двигаться. Необходимо не менее 30 минут в день ходить в быстром темпе или же выполнять физические упражнения.

Избегать высококалорийной еды. Продукты, в которых содержатся высокие дозы и сахара, и жиров, обеспечивают идеальную питательную среду для развития и роста раковых клеток.

Употреблять, фрукты, овощи и зелень. Ежедневно рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Контролировать количество красного мяса. Специалисты призывают не употреблять более 500 граммов в неделю.

Контролировать количество алкоголя. Если совсем отказаться от алкоголя невозможно, его потребление не должно превышать определенного количества: женщины не должны выпивать свыше 15 граммов чистого спирта в сутки, а мужчины – свыше 30 граммов.

Контролировать количество соли. Норма соли – не более 6 граммов соли в день (в идеале следует употреблять не более 5 граммов).

Не принимать БАДы. Еще в 1994 году ученые выяснили, что регулярный прием витаминных добавок с бета-каротинами (таблетки в 20 мг) увеличивают риск смерти от рака легких на 8%. В 2010 году было установлено, что прием добавок с антиоксидантами (витамины А, С, Е, бета-каротины) на 50% увеличивает риск рака мочевого пузыря, а в 2011 году - что добавки с витамином Е на 17% повышают риск опухолей простаты.