Диетолог рассказал, кому вредны мандарины

Начиная с ноября и вплоть до конца зимы мандарины становятся главным фруктом. Мы любим их яркий вкус, умеренную сладость и ассоциации с Новым годом. Однако, по мнению диетолога Елены Соломатиной, существует категория людей, которым стоит отказаться от мандаринов. В зоне риска – пациенты гастроэнтерологов, больные с сахарным диабетом и лишним весом, передает MedikForum.
Казалось бы, все в мандаринах хорошо – много калия, витамина С, антиоксидантов:
«Витамин С укрепляет иммунитет. Еще мандарины оказывают бактерицидное действие, в них это даже больше выражено, чем в апельсинах», — рассказывает диетолог Елена Соломатина.
Однако люди с болезнями ЖКТ могут ощутить на себя не только пользу, но и вред мандаринов.
«Кислые мандарины раздражают желудочно-кишечный тракт, на голодный желудок в состоянии обострения они могут нанести вред. Или если люди используют диеты на мандаринах», — продолжает Елена Соломатина.
Немаловажный факт: один мандарин=ложка сахара. Люди с сахарным диабетом должны ограничить потребление мандаринов, как и любых других сладких фруктов.
Еще один спорное свойство цитрусовых вообще и мандаринов в частности – частые аллергические реакции. Но, по словам иммунологов, в большинстве случаев, это не истинная аллергия, а пищевая непереносимость.
«Обычно происходит следующее. Человек съедает один мандарин, потом еще и еще… После этого на коже может появиться покраснение или начаться зуд, и человек считает, что у него аллергия. Когда реакция зависит от количества съеденного – это не аллергия, а, скорее всего, пищевая непереносимость, «протест» желудочно-кишечного тракта», – рассказывает иммунолог Марина Арьяева.