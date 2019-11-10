Диетолог рассказал, кому вредны мандарины

Казалось бы, все в мандаринах хорошо – много калия, витамина С, антиоксидантов:

«Витамин С укрепляет иммунитет. Еще мандарины оказывают бактерицидное действие, в них это даже больше выражено, чем в апельсинах», — рассказывает диетолог Елена Соломатина.

Однако люди с болезнями ЖКТ могут ощутить на себя не только пользу, но и вред мандаринов.

«Кислые мандарины раздражают желудочно-кишечный тракт, на голодный желудок в состоянии обострения они могут нанести вред. Или если люди используют диеты на мандаринах», — продолжает Елена Соломатина.

Немаловажный факт: один мандарин=ложка сахара. Люди с сахарным диабетом должны ограничить потребление мандаринов, как и любых других сладких фруктов.

Еще один спорное свойство цитрусовых вообще и мандаринов в частности – частые аллергические реакции. Но, по словам иммунологов, в большинстве случаев, это не истинная аллергия, а пищевая непереносимость.