Установлена возможная причина смерти курильщиков электронных сигарет

Сейчас специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - федерального агентства в составе американского министерства здравоохранения - пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила Энн Шучат, замдиректора CDC.

"Мы продвинулись вперед в поисках наиболее вероятного "виновника" этих последствий, - подчеркнула Шучат.

"В ходе лабораторных тестов CDC, проведенных в отношении образцов бронхоальвеолярных смывов (или образцов жидкости, забранной непосредственно из легких) у 29 пациентов с EVALI (повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпов. - Ред.) из 10 штатов, во всех образцах был обнаружен ацетат витамина Е", - уточняется на сайте федерального агентства.

Специалисты отметили, что в ходе исследований они впервые обнаружили "вызывающий опасения" химический агент.

Необходимы дальнейшие тесты

В то же время, по словам экспертов, они не исключают, что в ходе дальнейшей работы могут обнаружить другие токсичные субстанции. Кроме того, по всей видимости, предстоит провести дальнейшие исследования на животных, чтобы полностью доказать связь ацетата с повреждениями легких.

Медики пока рекомендовали покупателям воздерживаться от электронных сигарет или вейпов, используемых для вдыхания тетрагидроканнабинола - производного каннабиса. В России это вещество официально запрещено.

Ацетат витамина Е часто входит в состав препаратов для ухода за кожей и не представляет опасности при наружном применении или проглатывании. Однако его нагревание и вдыхание с помощью вейпов может привести к заболеванию легких.

Смерти от последствий вейпинга

Средний возраст скончавшихся в США курильщиков вейпов составил 50 лет, самому молодому из них было 27, самому пожилому - 71 год. Они проживали в 15 различных штатах США. Около 70 процентов из двух тысяч заболевших - мужчины, около 80 процентов - моложе 35 лет.