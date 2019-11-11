Установлена возможная причина смерти курильщиков электронных сигарет

39 смертей от последствий вейпинга - вдыхания водяного пара с ароматическими добавками - и свыше 2000 заболевших, в частности, раком легких, - это вызвало в США настоящую панику, тем более, что причину сразу не удалось установить, передает Deutsche Welle.
Сейчас специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - федерального агентства в составе американского министерства здравоохранения - пришли к выводу, что одной из возможных причин проблем со здоровьем, а также смертей курильщиков электронных сигарет и вейпов могло стать содержание в них ацетата витамина Е. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила Энн Шучат, замдиректора CDC.
"Мы продвинулись вперед в поисках наиболее вероятного "виновника" этих последствий, - подчеркнула Шучат.
"В ходе лабораторных тестов CDC, проведенных в отношении образцов бронхоальвеолярных смывов (или образцов жидкости, забранной непосредственно из легких) у 29 пациентов с EVALI (повреждением легких, связанным с употреблением электронных сигарет или вейпов. - Ред.) из 10 штатов, во всех образцах был обнаружен ацетат витамина Е", - уточняется на сайте федерального агентства.
Специалисты отметили, что в ходе исследований они впервые обнаружили "вызывающий опасения" химический агент.
Необходимы дальнейшие тесты
В то же время, по словам экспертов, они не исключают, что в ходе дальнейшей работы могут обнаружить другие токсичные субстанции. Кроме того, по всей видимости, предстоит провести дальнейшие исследования на животных, чтобы полностью доказать связь ацетата с повреждениями легких.
Медики пока рекомендовали покупателям воздерживаться от электронных сигарет или вейпов, используемых для вдыхания тетрагидроканнабинола - производного каннабиса. В России это вещество официально запрещено.
Ацетат витамина Е часто входит в состав препаратов для ухода за кожей и не представляет опасности при наружном применении или проглатывании. Однако его нагревание и вдыхание с помощью вейпов может привести к заболеванию легких.
Смерти от последствий вейпинга
Средний возраст скончавшихся в США курильщиков вейпов составил 50 лет, самому молодому из них было 27, самому пожилому - 71 год. Они проживали в 15 различных штатах США. Около 70 процентов из двух тысяч заболевших - мужчины, около 80 процентов - моложе 35 лет.
Электронные сигареты ранее считались менее опасными, так как в этом случае курильщики не подвергаются воздействию почти 7000 химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. В то же время жидкости для электронных сигарет содержат никотин и следы различных металлов - либо от угля для нагревания, либо от других компонентов устройства. Кроме того, в них добавляют разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено. В 2018 году в США вейпингом увлекались 3,6 млн школьников - на полтора миллиона больше, чем годом ранее.