Зеленый и черный чай: какой для гипотоников, а какой для гипертоников?

Зеленый традиционно считается более полезным, так как восточная культура чаепития больше чествует зеленые сорта. Но не все так просто. Черный и зеленый чай – это одно растение, но с разными формами ферментации. Именно в ферментации заключается различное воздействие чая на организм. Один из них показан гипертоникам, а другой – гипотоникам, передает MedikForum.
Целебная сила чая заключается в том, что содержит алкалоиды и антиоксиданты. Если с последними все более или менее понятно, то действие алкалоидов на организм более сложное.
Самый известный алкалоид – кофеин. Другие, содержащиеся в чае - теобромин, нофилин, гипоксантин и параксантин – антагонисты кофеина. Когда чай попадает в организм, сначала в игру вступает кофеин, но его действие недолго, так как алкалоиды антагонисты оказывают обратное действие – снижают тонус сосудов, успокаивают, понижают артериальное давление.
Черный чай – для гипотоников
Ферментация, которую проходит растение, прежде чем стать привычным нам черным чаем, позволяет сохранить ряд витаминов и соединений, которые обеспечивают устойчивое действие кофеина. Поэтому черный чай держит сосуды в тонусе дольше и идеален для гипотоников.
Зеленый чай – для гипертоников
Действие кофеина в зеленом чае наступает быстро, а действие антагонистов более резко, поэтому зеленый чай в перспективе не повышает давление.