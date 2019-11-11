Зеленый и черный чай: какой для гипотоников, а какой для гипертоников?

Зеленый традиционно считается более полезным, так как восточная культура чаепития больше чествует зеленые сорта. Но не все так просто. Черный и зеленый чай – это одно растение, но с разными формами ферментации. Именно в ферментации заключается различное воздействие чая на организм. Один из них показан гипертоникам, а другой – гипотоникам, передает MedikForum.