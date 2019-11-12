Вакцинирование от гриппа в аптеках продолжится до 17 ноября

"Для того, чтобы предотвратить и уменьшить количество заболеваний и смертей от вируса гриппа, а также увеличить осведомленность жителей о важности вакцинации, вакцинация против гриппа должно быть простой и удобной, - напомнил член правления Объединения аптек Эстонии (ОАЭ), провизор Тимо Данилов. - Аптеки расположены в удобных и легкодоступных местах, долго открыты, что дает людям прекрасную возможность сходить на вакцинацию и после окончания рабочего дня".

Начало вакцинации в аптеках было положено в прошлом году. "За прошедший сезон гриппа в аптеках прошли вакцинацию более 9000 человек, то есть около 10 процентов от всех людей, прошедших вакцинацию", - рассказал Данилов. "Общее число вакцинированных было более, чем в два раза больше позапрошлогоднего сезона, поднявшись с 3,2 процентов до 7 процентов, при этом снизилось как число умерших из-за гриппа людей, так и нуждавшихся в интенсивном лечении. Уверен, что у аптек в связи с предоставлением возможности вакцинации в этой статистике своя значимая роль".

Сейчас вакцинация в аптеках проводится уже в 12 странах Европы, в некоторых из них и аптекарями. В Эстонии процедуру вакцинации проводят сотрудники сферы здравоохранения, прошедшие соответствующее обучение и работающие в учреждениях, оказывающих услуги здравоохранения.

Информацию об аптеках и точные часы, когда в них проводится вакцинация, можно получить на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.

В прошлый сезон вакцину от гриппа получили около 92 000 человек или 7% населения страны. Из них более 9000 человек прошли вакцинацию в аптеках.

В прошлый сезон 2018/2019 годов гриппом заболели в Эстонии 45 000–55 000 человек, из них 1662 были госпитализированы, при этом интенсивное лечение потребовалось 130 из них.

В минувшем сезоне от вызванных гриппом осложнений умерли 57 человек, а в позапрошлом сезоне — 94.

Лучшим временем вакцинации против гриппа является октябрь и ноябрь, однако вакцинироваться можно и позже в течении всего сезона заболеваемости гриппом, прививку делают у своего семейного врача, в кабинетах вакцинации, а до 17 ноября и в некоторых аптеках. Вакцина начинает действовать через 14 дней после прививки, ее влияние сохраняется до года, малышей можно вакцинировать начиная с шестого месяца жизни. В группы риска по гриппу входят прежде всего маленькие дети, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями пациенты, и те, кто по своей работе сталкиваются с большим количеством людей.

Департамент здоровья обращает внимание на то, что грипп нередко протекает легко, с небольшой температурой и неясными симптомами, однако заболевший гриппом человек может распространять инфекцию на группы риска, для которых вирус гриппа может оказаться жизненно опасным. Поэтому департамент здоровья рекомендует при появлении насморка, боли в горле, кашля ни в коем случае не навещать находящихся в больнице на лечении пациентов и не посещать семьи, где есть маленькие дети или больные с хроническими заболеваниями и пожилые люди.