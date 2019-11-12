Назван главный симптом рака яичников

Многие женщины знают о том, что вздутие живота является одним из главных симптомов этой коварной болезни. К сожалению, большинство представительниц прекрасного пола не воспринимают вздутие, как что-то серьезное, даже если этот симптом сохраняется на протяжении недель и месяцев. Именно поэтому, когда опухоль все-таки обнаруживают, она оказывается на последней стадии, когда сделать уже ничего нельзя.

Проведенный в Великобритании опрос показал, что 71% женщин считают уплотнения в груди или в подмышках возможным симптомом рака груди. Но лишь 20% представительниц прекрасного пола знают о том, что вздутие живота может быть чем-то более серьезным, чем просто одним из следствий расстройства пищеварения. Между тем ранняя диагностика - это самое эффективное средство победы над раком яичников, очень важно обращать внимание на такие симптомы, чтобы вовремя пройти через обследование и лечение.