Назван главный симптом рака яичников

Многим тысячам женщин угрожает повышенный риск смерти от рака яичника, который у них обнаружат на поздней стадии. А все потому, что лишь 20% знают о том, что вздутие - один из самых главных симптомов этой болезни, передает MedikForum.
Многие женщины знают о том, что вздутие живота является одним из главных симптомов этой коварной болезни. К сожалению, большинство представительниц прекрасного пола не воспринимают вздутие, как что-то серьезное, даже если этот симптом сохраняется на протяжении недель и месяцев. Именно поэтому, когда опухоль все-таки обнаруживают, она оказывается на последней стадии, когда сделать уже ничего нельзя.
Проведенный в Великобритании опрос показал, что 71% женщин считают уплотнения в груди или в подмышках возможным симптомом рака груди. Но лишь 20% представительниц прекрасного пола знают о том, что вздутие живота может быть чем-то более серьезным, чем просто одним из следствий расстройства пищеварения. Между тем ранняя диагностика - это самое эффективное средство победы над раком яичников, очень важно обращать внимание на такие симптомы, чтобы вовремя пройти через обследование и лечение.
Статистика показывает, что у пациенток 90% шансов на выживание, если рак яичников обнаруживают на первый или второй стадии, но если болезнь выявляется на четвертой стадии, то эта цифра падает до роковых 10% и менее. Данный вид рака очень тяжело выявить заранее именно из-за того, что его симптомы часто не воспринимают всерьез и считают следствием проблем с пищеварением. К другим характерным признакам рака яичников, которые тоже не стоит игнорировать, относят потерю аппетита, боли в области таза и живота, а также увеличенную потребность в мочеиспускании.