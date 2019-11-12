Руководство дома призрения наказано в уголовном порядке за мученическую смерть клиентки

В недавнем решении Государственного суда (судебное дело нр. 1-17-7111) уголовная коллегия объяснила руководству и работникам домов призрения их обязанности при оказании услуги по уходу. А данном уголовном деле руководство дома призрения было признанно виновным в совершении преступления, предусмотренного 123 статьей Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о создании обстановки, опасной для жизни или грозящей нанести тяжелый вред здоровью человека. Это решение суда могло бы заставить все дома призрения Эстонии критически пересмотреть организацию своих услуг.

Согласно обстоятельствам упомянутого уголовного дела, руководителя и члена правления дома призрения обвиняли в том, что своим бездействием – недостаточным оказанием помощи – они ставили под угрозу создания опасной для жизни клиентов дома призрения ситуации, в следствии чего один потерпевший умер. При оказании качественной услуги по уходу и немедленной помощи врача клиента могли бы уберечь от смерти.

Между домом призрения и дочерью потерпевшего был заключен договор об уходе, который накладывал на дом призрения многие обязанности. В числе прочего дом призрения должен был оказывать потерпевшему услугу по уходу и следить за состоянием его здоровья. При необходимости о состоянии здоровья должны были информировать его родственников и отправлять его в больницу.

Решением уездного суда было установлено, что потерпевшего оставили в антисанитарных условиях, не оказывали ему помощь при переворачивании и вызове скорой помощи. Согласно извещению о смерти и акту экспертизы, потерпевший умер в больнице от заражения крови, которое спровоцировали пролежни. Руководитель дома призрения был в курсе плохого состояния потерпевшего, но не обратил на это внимания. Также он не проинформировал дочь потерпевшей о плохом состоянии матери. По словам свидетелей, члену правления было все равно, в каком состоянии находятся клиенты, его интересовало лишь то, чтобы дом призрения приносил прибыль.

Из решения суда видно, что в доме призрения царил беспорядок. Оказание услуги по уходу было организовано неясно и при неопределенной руководящей линии. Доступность медицинской помощи для подопечных было хаотичным и бесконтрольным. По сути, никто не знал, кто обеспечивает и организовывает медицинскую помощь для нуждающихся в ней клиентов.

Все судебные инстанции до Государственного суда пришли к выводу, что как руководитель дома призрения, так и член правления нарушали вмененные им обязательства, а оказываемая услуга не отвечала требованиям. Согласно решению суда, по мнению каждого объективного стороннего наблюдателя, состояние потерпевшей было чрезвычайным и опасным. Обвиненные руководители дома призрения знали об описанной ситуации, но не реагировали, хотя уже общечеловеческие оценки ценностей и понимание обязывают в такой ситуации активно вмешиваться.

Также Государственный суд отметил, что кроме того, что указано в законах, обязанность поведения человека могли бы конкретизировать и дополнить действующие в конкретной сфере деятельности принципы. В данном случае нужно было дополнительно учитывать, что обвиняемые осознанно и добровольно решили организовывать оказание услуги по уходу для пожилых людей. Таким образом, они должны были стараться.

Хозяин дома призрения должен учитывать, что целевая группа услуги с большой долей вероятности имеет здоровье хуже среднего, более уязвимо и в определенных случаях явно не в состоянии защитить себя от опасностей. Таким образом, общая обязанность хозяина дома призрения в специфической целевой группе и сфере деятельности значительно больше, чем обязанность по уходу в обычной ситуации. Не отвечающая требованиям услуга по уходу наносит вред не только пациенту, но может принести руководству и работникам дома призрения уголовное наказание.