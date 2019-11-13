Предложена радикально новая методика лечения рака

Ученые утверждают, что могут с помощью звуковых волн и воздушных пузырей направлять токсические для организма лекарства от рака непосредственно в опухоли так, чтобы они не воздействовали на здоровые ткани. Это несколько футуристически звучащая технология опирается на машину, которая может управлять маневрами крошечных пузырьков с использованием звуковых волн. Действующие вещества из лекарств погружаются в эти пузырьки и затем направляются через организм с помощью вибраций. До тех пор, пока пузырьки не добираются до опухолей, они не лопаются, а значит, нет и вредного воздействия токсических лекарств на здоровые ткани.

Терапия дает возможность врачам тщательно следить за прогрессом в лечении и избегать побочных эффектов, которые образуются в тот момент, когда токсические лекарства от рака повреждают здоровые ткани. Эти побочные эффекты почти неизбежны при использовании, к примеру, химиотерапии. И вот теперь исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе успешно испытали новую технологию на лабораторных свиньях, в тела которых вводились специальные трубки.