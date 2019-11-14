Как сделать ванную комнату более удобной для пожилого человека?

Как нуждающиеся в помощи, так и их близкие каждый день спрашивают в центре вспомогательных средств, как упростить бытовые вопросы. «Часто причиной для этого служит изменение здоровья или же просто возраст, из-за которого известные вещи делаются уже так не так просто», - отмечает руководитель сферы обслуживания клиентов Центра вспомогательных средств Invaru Кадри Тийдо.

По ее словам, реорганизация дома не обязательно должна быть сложной и дорогостоящей — иногда достаточно всего несколько умных новшеств, которые упростят ежедневный быт.

Простые средства, которые не требуют перестройки

«Одним из наиболее популярных вспомогательных средств является насадка для унитаза. Речь идет о полезном средстве для людей, испытывающих проблемы с суставами — благодаря ему низкий унитаз становится более высоким, и поэтому на него проще садиться и вставать с него, - поясняет Тийдо, по словам которой сиденье становится выше примерно на 10 см. - При желании можно выбрать и вариант с опорой для рук, который еще более поддерживает при вставании или усаживании».

Насадки для унитаза в целом универсальны и подходят для большинства унитазов, и, по словам Тийдо, их можно установить с помощью специального крепежа в отверстия для имеющейся крышки, что не требует дрели или каких-то еще сложных инструментов. «Насадка на унитаз — это как обычная доска для унитаза, только она шире и выше. Разумеется, перед этим стоит замерить расстояние между отверстиями для крепления доски и убедиться, что смывной бачок не мешает установке насадки», - советует Тийдо.

Второе простое, но дающее значительное удобство средство для дома — это сиденье для ванны или же доски для ванны, с установкой которых также не возникает проблем. «Перед выбором подходящего средства стоит обязательно выяснить нужды пользователя. Если для него садиться в ванну и вставать из нее сложно или же даже невозможно, то разумнее взять ванную доску такой же высоты, что и ванна. Сидя на этой доске можно с помощью рук перенести ноги в ванну. Но если вставать в ванну не представляет труда, то можно использовать сиденье для ванны, устанавливаемое на ее края, которое позволяет сидеть в ванне несколько глубже», - объясняет Тийдо.

ФОТО: Invaru

«Как сиденье для ванны, так и доска — это те средства, использование которых не подразумевает переделок в ванной комнате, потому что они легко крепятся на края ванны. В то же время эти средства делают процесс мытья значительно удобнее и безопаснее», - отмечает Тийдо. При желании можно выбрать и специальный стул со спинкой, что дает еще больше уверенности при мытье.