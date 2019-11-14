Как сделать ванную комнату более удобной для пожилого человека?

Центр вспомогательных средств Invaru делится советами, как с помощью простых средств сделать ванную комнату удобной для пожилого человека.
Как нуждающиеся в помощи, так и их близкие каждый день спрашивают в центре вспомогательных средств, как упростить бытовые вопросы. «Часто причиной для этого служит изменение здоровья или же просто возраст, из-за которого известные вещи делаются уже так не так просто», - отмечает руководитель сферы обслуживания клиентов Центра вспомогательных средств Invaru Кадри Тийдо.
По ее словам, реорганизация дома не обязательно должна быть сложной и дорогостоящей — иногда достаточно всего несколько умных новшеств, которые упростят ежедневный быт.
Простые средства, которые не требуют перестройки
«Одним из наиболее популярных вспомогательных средств является насадка для унитаза. Речь идет о полезном средстве для людей, испытывающих проблемы с суставами — благодаря ему низкий унитаз становится более высоким, и поэтому на него проще садиться и вставать с него, - поясняет Тийдо, по словам которой сиденье становится выше примерно на 10 см. - При желании можно выбрать и вариант с опорой для рук, который еще более поддерживает при вставании или усаживании».
Насадки для унитаза в целом универсальны и подходят для большинства унитазов, и, по словам Тийдо, их можно установить с помощью специального крепежа в отверстия для имеющейся крышки, что не требует дрели или каких-то еще сложных инструментов. «Насадка на унитаз — это как обычная доска для унитаза, только она шире и выше. Разумеется, перед этим стоит замерить расстояние между отверстиями для крепления доски и убедиться, что смывной бачок не мешает установке насадки», - советует Тийдо.
Второе простое, но дающее значительное удобство средство для дома — это сиденье для ванны или же доски для ванны, с установкой которых также не возникает проблем. «Перед выбором подходящего средства стоит обязательно выяснить нужды пользователя. Если для него садиться в ванну и вставать из нее сложно или же даже невозможно, то разумнее взять ванную доску такой же высоты, что и ванна. Сидя на этой доске можно с помощью рук перенести ноги в ванну. Но если вставать в ванну не представляет труда, то можно использовать сиденье для ванны, устанавливаемое на ее края, которое позволяет сидеть в ванне несколько глубже», - объясняет Тийдо.
«Как сиденье для ванны, так и доска — это те средства, использование которых не подразумевает переделок в ванной комнате, потому что они легко крепятся на края ванны. В то же время эти средства делают процесс мытья значительно удобнее и безопаснее», - отмечает Тийдо. При желании можно выбрать и специальный стул со спинкой, что дает еще больше уверенности при мытье.
Если же у пожилого человека нет ванны и вместо нее душевой уголок, то мытье можно сделать удобнее с помощью специальных лавок или стульев. «Душевая лавка предназначается для мытья, и ее ножки с резиновыми наконечниками удерживают лавку в стабильном положении. Также можно регулировать ее высоту», - объясняет Тийдо. Для упрощения мытья нужно использовать только предназначенные для ванной вспомогательные средства. Обычная инвалидная коляска или ходунки точно не подходят для использования во влажных условиях.
Помощь близких при более серьезных переделках
Мытье, вставание с унитаза, а также движение через узкую дверь ванной без вспомогательного средства можно сделать гораздо безопаснее и удобнее с помощью опор для рук, которые можно, по словам Тийдо, установить в подходящее место. «Есть как хромированные, так и просто белые опоры для рук, и их длина также различна — начиная от 30 и до 80 см. Так что можно для любой ванной комнаты или туалета найти подходящей длины опору, которая поддержит пожилого и даст опору прежде всего для того, чтобы вступить в ванну или же выйти из нее, но также она поможет при мытье или при туалете», - объяснила Тийдо.
Поскольку установка опоры для рук на стену ванной комнаты требует использования дрели, то Тийдо обращает внимание близких пожилого человека: «Помогите пожилому родственнику! И в пожилом возрасте можно жить полноценной жизнью и справляться со своими гигиеническими действиями. Страх потери равновесия или же боязнь неудобства не должны превращать ежедневные дела в сложное и неприятное занятие», - отмечает она. Обратитесь к работникам центра вспомогательных средств, которые помогут найти лучшие решения для превращения дома пожилого человека в более удобный.
Центр вспомогательных средств Invaru является крупнейшим экспертом Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра, которые располагаются в десяти городах республики, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.