Исповедь жительницы Эстонии: мои дети и знакомые не знают, что я ВИЧ-инфицирована

В передаче "Своя правда" на канале ETV+ можно будет услышать страшную исповедь героини, никогда не употреблявшей наркотики, не занимавшейся проституцией – обычной женщины, матери троих детей, заразившейся ВИЧ от своего собственного мужа, передает rus.err.ee.
Героиня объяснила, что пришла на передачу в маске, поскольку боится реакции знакомых: "Если они узнают, что у меня есть статус, они точно прекратят со мной общение. Когда они поймут, что я ВИЧ-инфицирована и прихожу к ним как их друг, пью с их кружек, ем с их тарелок, я даже не предполагаю, какой будет их реакция".
Героиня также добавила, что детям о своем статусе она планирует рассказать в будущем, когда настанет подходящее время.
Зрители ток-шоу отметили абсурдность ситуации, что в 2019 году человек вынужден все еще носить маску, поскольку общество не готово его принять.