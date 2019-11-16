Исповедь жительницы Эстонии: мои дети и знакомые не знают, что я ВИЧ-инфицирована

Героиня объяснила, что пришла на передачу в маске, поскольку боится реакции знакомых: "Если они узнают, что у меня есть статус, они точно прекратят со мной общение. Когда они поймут, что я ВИЧ-инфицирована и прихожу к ним как их друг, пью с их кружек, ем с их тарелок, я даже не предполагаю, какой будет их реакция".