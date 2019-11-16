Правильная температура дома убережет от инфаркта

Когда температура воздуха снижается, многие люди сталкиваются с простудой, но у тех, кто уже страдает от каких-то хронических расстройств, вырастает риск их обострений. Это касается инфарктов. Холодная погода повышает артериальное давление и холестерин, а оба данных показателя являются ключевыми факторами риска при инфаркте. Наконец, при холодной погоде кровь чаще сворачивается в тромбы. Причём это может произойти уже через 24 часа после падения стрелки на термометре.

Особенно опасен холод для жертв гипертонии, так как в этом случае существенно возрастает риск инфаркта. Вот почему важно следить за температурой в доме, особенно в зимнее время. Необходимо, чтобы на градуснике никогда не было ниже 18 градусов, чтобы защитить себя от инфарктов. Чуть более высокая температура рекомендована для пенсионеров, у которых часто наблюдаются проблемы с кровообращением - мерзнут руки и ноги. Используйте теплую одежду и старайтесь не проводить много времени на улице. Также могут подойти грелки или электроодеяла.