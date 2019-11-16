Девять самых мощных питательных веществ, способных убивать раковые клетки

Связи между образом жизни, диетой и раком хорошо изучены. Исследование, проведенное в 2008 году учеными из Техасского университета в Хьюстоне, показало, что рак является предотвратимой болезнью, которая требует серьезных изменений в образе жизни. Научные специалисты из Гарвардского университета, завершив свое исследование в 2016 году, также констатировали, что значительное бремя рака можно предотвратить путем изменения образа жизни, пишет MedikForum.

В частности, по мнению ученых, в рационе питания должны присутствовать продукты, содержащие антиоксидантные или противовоспалительные соединения, которые обладают противоопухолевыми свойствами. К самым мощным борцам с раковыми клетками в их ярду относятся следующие вещества.

Селен. Селен может по-разному воздействовать на раковые клетки: например, он активизирует процесс детоксикации в организме, избавляющий его от канцерогенов. Также селен обладает свойством тормозить рост опухолей. Исследования показали, что добавление селена может значительно снизить риск смерти от рака – до 50 процентов в некоторых случаях.

Источники селена: нежирная говядина, картофель, скумбрия, капуста, сельдь, фисташки, бразильский орех.

Гингерол. Это вещество содержится в большом количестве в имбире. Исследование, проведенное в 2016 году Центром биотехнологии растений и молекулярной биологии в Индии, объявило гингерол (6) самым эффективным противораковым соединением, обнаруженным в корне имбиря.

В корне имбиря, помимо гингерола, содержится и ряд других противораковых соединений, например, такие как зингерон, парадол, шогаол. Согласно имеющимся данным, соединения в имбире способны подавлять рост и распространение раковых клеток при раке молочной железы и колоректальном раке.

Сульфорафан. Данное соединение содержится в крестоцветных овощах (разнообразная капуста). Как пишет журнал Natural Health, сульфорафан способен уничтожать раковые клетки, уменьшает воспаление, которое способствует развитию рака, помогает предотвратить изменения ДНК, которые могут привести к раку. Также сульфорафан обладает способностью деактивировать фермент, который превращает прокарциногены в активные канцерогены.

Витамин С. Данный витамин доказано уменьшает воспаление. В организме он борется со свободными радикалами и, в правильной дозе, может убивать раковые клетки.

Кверцетин. Вещество в изобилии содержится в яблоках, винограде, красном луке и помидорах. Исследования показывают, что питание с высоким содержанием этого питательного вещества для растений может снизить риск заболевания раком до 50 процентов. Кверцетин защищает клетки и ДНК от повреждений, вызванных свободными радикалами: он останавливает рак, уничтожая его клетки раньше, чем они успевают распространиться.

Витамин D. Он является важным питательным веществом, известным своей полезностью для здоровья костей и против депрессии, но он также помогает предотвратить рак. Исследования показали, что витамин D особенно полезен для предотвращения рака простаты, колоректального рака и рака печени.

Куркумин. Это активное вещество содержится в куркуме. Практически ежегодно проводятся исследования, в которых куркумин проявляет свои противораковые свойства. В частности, ученые убеждались в том, что куркумин может уничтожать клетки рака толстой кишки, рака костей, рака молочной и предстательной желез.

Проантоцианидины. Ученые характеризуют проантоцианидины как мощные питательные вещества, которые способны замедлять рост рака, убивая опухолевые клетки. Проантоцианидины также помогают предотвратить повреждение печени, вызванное химиотерапией. Богатый источник этих веществ - виноградные косточки.