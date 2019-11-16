Ученые раскрыли секрет долголетия

Соответствующий анализ проводили Центр RIKEN и Университет Кэйо, используя данные семи долгожителей. Было собрано 41208 клеток у пожилых добровольцев. Основное отличие у людей, чей возраст превышал 110 лет, заключалось в работе иммунных Т-клеток CD4.

Этих клеток не только оказалось больше, но и сами клетки были смертоноснее обычного. В норме CD4 T-клетки помогают другим иммунным клеткам отбиваться от инфекции. Но у долгожителей данные клетки сами по себе ищут и разрушают патогенные элементы.