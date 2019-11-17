Ученые сообщили о мировой эпидемии суперинфекций

Ученые считают, что в мире началась эпидемия суперинфекций. Согласно докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, устойчивые к лекарствам микробы ежегодно заражают три миллиона американцев и убивают 35 тысяч человек. Об этом пишет издание Science Alert.

По данным экспертов, каждые 11 секунд один человек заражается супербактерией, а каждые 15 минут один пациент умирает от суперинфекции, которая не поддается традиционному лечению антибиотиками. Проблема отчасти заключается в том, что за последние 30 лет ученые не смогли создать ни одного нового класса антибиотиков. При этом, смертность от суперинфекций удалось снизить на 30%. Этого медики достигли за счет улучшения методов выявления и уничтожения опасных микроорганизмов в больницах, которые считаются рассадниками бактерий.