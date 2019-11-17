Ученые сообщили о мировой эпидемии суперинфекций

Устойчивые к антибиотикам бактерии представляют угрозу более опасную, чем считалось раньше, говорят ученые. По их данным, сейчас супербактерии ежегодно заражают три миллиона жителей США и убивают 35 тысяч человек, пишет портал Фонтанка.ру.
Ученые считают, что в мире началась эпидемия суперинфекций. Согласно докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, устойчивые к лекарствам микробы ежегодно заражают три миллиона американцев и убивают 35 тысяч человек. Об этом пишет издание Science Alert.
По данным экспертов, каждые 11 секунд один человек заражается супербактерией, а каждые 15 минут один пациент умирает от суперинфекции, которая не поддается традиционному лечению антибиотиками. Проблема отчасти заключается в том, что за последние 30 лет ученые не смогли создать ни одного нового класса антибиотиков. При этом, смертность от суперинфекций удалось снизить на 30%. Этого медики достигли за счет улучшения методов выявления и уничтожения опасных микроорганизмов в больницах, которые считаются рассадниками бактерий.
Сейчас самую большую опасность представляет Clostridioides difficile (Клостридиум диффицил) - возбудитель псевдомембранозного колита, тяжелого инфекционного заболевания прямой кишки, часто возникает в случае уничтожения флоры кишечника из-за использования антибиотиков. Помимо этого, угрозу представляет устойчивая к лекарствам гонорея и карбапенем-устойчивые энтеробактерии. Они резистентны практически ко всем антибиотикам и нередко становятся причиной смерти пациента.
Чтобы обезопасить себя, ученые советуют тщательно соблюдать гигиену, делать прививки, правильно готовить пищу.