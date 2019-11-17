В ВОЗ и ООН подали петицию о запрете беспроводных наушников

Беспроводные технологии часто опережают как исследования, так и регулирование по нормам безопасности, и это может иметь катастрофические последствия для здоровья людей – считают ученые, передает MedikForum.

Предупреждение о том, что микроволновое излучение от многих популярных беспроводных технологий может представлять опасность для здоровья собрало 250 подписей. Ученые все больше обеспокоены потенциальными рисками для здоровья беспроводных технологий, которые, по их словам, международные нормативные акты по безопасности использования не могут ограничить.

Отсутствие регулирования технологических новинок

«Беспроводные AirPods от Apple, например, общаются друг с другом, используя магнитное поле индукции, то есть одно переменное магнитное поле посылает через ваш мозг для связи с другим», - говорит доктор Джоэль Московиц, профессор здравоохранения в Беркли из Калифорнийского университета, который изучает воздействие мобильного телефона на мог человека.