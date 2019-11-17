Медсестры: ВИЧ случайно получают от жен даже мужья

Хотя бытует мнением, что мужья, изменяя женам, могут принести ВИЧ в семью, практика показывает, что случайно получить инфекцию от жены могут и мужья, рассказали в программе "Своя правда" на канале ETV+ медсестры Ляэне-Таллиннской центральной больницы Ирина Мирошниченко и Ирина Сорокина, пишет rus.err.ee.
"В последнее время такие случаи получают распространение именно среди тех людей, кто не употребляет наркотики. Этот процент растет из-за неосведомленности, из-за того, что люди не предохраняются. Что бы мы ни думали, презерватив по-прежнему – самый надежный способ предохранения", – считает Ирина Мирошниченко.
Медицинские работники уточнили, что пациенты, проходящие лечение от ВИЧ, абсолютно не опасны для других партнеров и могут жить самой обычной жизнью.