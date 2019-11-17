Медсестры: ВИЧ случайно получают от жен даже мужья

"В последнее время такие случаи получают распространение именно среди тех людей, кто не употребляет наркотики. Этот процент растет из-за неосведомленности, из-за того, что люди не предохраняются. Что бы мы ни думали, презерватив по-прежнему – самый надежный способ предохранения", – считает Ирина Мирошниченко.