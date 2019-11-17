Ученые назвали диету, позволяющую избежать гриппа

Американские ученые провели эксперимент на грызунах и выявили способ питания, который помогает организму защититься от вируса гриппы А. Речь идет о кетогенной диете, передает Medikforum.
Исследователи распределили грызунов по двум группам – экспериментальной и контрольной. Животных из первой группы за неделю до заражения вирусом гриппа А посадили на кетоновую диету, которая отличается высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов. Другие же грызуны употребляли много пищи с высоким содержанием углеводов.
После инфицирования вирусом выяснилось, что животные первой группы гораздо легче переносить заболевание. Также выживаемость среди них была выше, чем среди их собратьев из второй группы.
Специалисты считают, что питание при кетоновой диете активирует клетки имунной системы, способствующих выработке особой слизи, которая способна задерживать вирус гриппа А. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.