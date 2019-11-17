Ученые назвали диету, позволяющую избежать гриппа

Исследователи распределили грызунов по двум группам – экспериментальной и контрольной. Животных из первой группы за неделю до заражения вирусом гриппа А посадили на кетоновую диету, которая отличается высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов. Другие же грызуны употребляли много пищи с высоким содержанием углеводов.

После инфицирования вирусом выяснилось, что животные первой группы гораздо легче переносить заболевание. Также выживаемость среди них была выше, чем среди их собратьев из второй группы.