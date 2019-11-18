Лачин Алиев: ВИЧ уже среди обычных людей – это факт

ВИЧ добрался до ВИП-персон? «Он живет среди нас. Это факт. Многие приличные люди, в том числе известные в нашей стране, живут с ВИЧ», – подтвердил руководитель общества «Людей, живущих с ВИЧ» Лачин Алиев. Тот факт, что некоторые из них не лечатся, вступают в половые контакты и продолжают заражать других, Алиев не стал комментировать, но и не отрицал.

Эксперт признал, что наше общество по-прежнему не готово принять людей с ВИЧ: «В Эстонии ВИЧ был впервые диагностирован 30 лет назад, и ничего кроме боли и страданий люди с этим заболеванием с тех пор не получили. Общество, к сожалению, не толерантно. Много фобий и страхов. И люди со статусом страдают не только от того, что их иммунитет падает, но еще больше от того, что общество не может их принять».

Именно по этой причине, по словам Алиева, эстонские ВИЧ-инфицированные, в отличие от западных звезд и известных российских журналистов, не готовы обнародовать свой статус.