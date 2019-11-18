Пн, 18.11.2019
  • Здоровье
  • Ученые назвали лучшую защиту от рака

Ученые назвали лучшую защиту от рака

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Ученые выяснили, что вещество I3C, которое содержится в большом количестве в зеленых овощах, эффективно против рака простаты. Опыты проводились на мышах. Это не первое исследование относительно I3C, например, известна его эффективность в уменьшении доброкачественных опухолей молочной железы, передает Medikforum.

Исследование, опубликованное в журнале  Science, использовало соединение индол-3-карбинол (I3C), обнаруженное в зеленых овощах - брокколи, брюссельской капусте, репе и т.д. Выяснилось, что оно подавляет рост опухолей у мышей с раком простаты.

"Мы нашли нового важного игрока, который прокладывает путь, критический для развития рака, - фермента, который можно ингибировать с помощью натурального соединения, содержащегося в брокколи и других овощах крестоцветных. Этот путь появляется не только как регулятор для контроля роста опухоли, но и как ахиллесова пята; мы можем использовать для включения в терапию", - говорится в исследовании.

Предыдущие исследования уже устанавливали, что овощи семейства крестоцветных, особенно брокколи, содержат противораковые соединения, которые могут влиять на гены, способствующие росту рака.

Хотя эти результаты довольно интересны для тех, кто хочет заняться профилактикой рака, у ученых есть предостережение, прежде чем начинать каждый день есть брокколи. Исследователи объяснили, что дозировка, используемая в экспериментах на лабораторных мышах, будет эквивалентна употреблению более шести фунтов брокколи в день. Вместо этого команда стремится найти другие способы использования новых знаний, – сообщает издание Cancer.News.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ