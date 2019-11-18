Ученые назвали лучшую защиту от рака

Исследование, опубликованное в журнале Science, использовало соединение индол-3-карбинол (I3C), обнаруженное в зеленых овощах - брокколи, брюссельской капусте, репе и т.д. Выяснилось, что оно подавляет рост опухолей у мышей с раком простаты.

"Мы нашли нового важного игрока, который прокладывает путь, критический для развития рака, - фермента, который можно ингибировать с помощью натурального соединения, содержащегося в брокколи и других овощах крестоцветных. Этот путь появляется не только как регулятор для контроля роста опухоли, но и как ахиллесова пята; мы можем использовать для включения в терапию", - говорится в исследовании.

Предыдущие исследования уже устанавливали, что овощи семейства крестоцветных, особенно брокколи, содержат противораковые соединения, которые могут влиять на гены, способствующие росту рака.