Ученые назвали лучшую защиту от рака

Ученые выяснили, что вещество I3C, которое содержится в большом количестве в зеленых овощах, эффективно против рака простаты. Опыты проводились на мышах. Это не первое исследование относительно I3C, например, известна его эффективность в уменьшении доброкачественных опухолей молочной железы, передает Medikforum.
Исследование, опубликованное в журнале Science, использовало соединение индол-3-карбинол (I3C), обнаруженное в зеленых овощах - брокколи, брюссельской капусте, репе и т.д. Выяснилось, что оно подавляет рост опухолей у мышей с раком простаты.
Предыдущие исследования уже устанавливали, что овощи семейства крестоцветных, особенно брокколи, содержат противораковые соединения, которые могут влиять на гены, способствующие росту рака.
Хотя эти результаты довольно интересны для тех, кто хочет заняться профилактикой рака, у ученых есть предостережение, прежде чем начинать каждый день есть брокколи. Исследователи объяснили, что дозировка, используемая в экспериментах на лабораторных мышах, будет эквивалентна употреблению более шести фунтов брокколи в день. Вместо этого команда стремится найти другие способы использования новых знаний, – сообщает издание Cancer.News.