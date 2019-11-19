Клинический психолог: станете ли вы принимать канцерогенное и смертельно ядовитое вещество, чтобы расслабиться?

Настали интересные времена: вокруг столько всего происходит, у нас есть быстрый доступ к различным информационным каналам. У людей есть одно или несколько мест работы, друзья и коллеги, семья и домашние животные, различные курсы, тренировки, хобби, развлечения, благотворительность и соцсети. Время распланировано, скучно не бывает. Однако везде нужно выкладываться по полной, и неважно, придумывает ли ожидания сам человек или кто-то другой. Важно, что множество обязанностей и стремительный темп жизни порождают стресс, если иногда не отключаться и не отдыхать, пишет Карийна Лаас, доктор философских наук (PhD), клинический психолог.
Хотя стресс — явление нормальное и нужное, и, как правило, люди справляются с ним очень хорошо, накопленный стресс может привести к возникновению множества проблем как для психического, так и для физического здоровья. Все начинается незаметно: постоянное напряжение и усталость делают человека более чувствительным и переменчивым, быстро меняющееся настроение постоянно ухудшается, растущее напряжение становится источником тревожных мыслей и не дает уснуть, углубляющаяся подавленность может перерасти в депрессию, параллельно ухудшается и физическое здоровье.
Поэтому понятно, что на стресс, признаками которого являются отрицательные эмоции и плохое самочувствие, возникает реакция, подталкивающая к тому, что нужно избавиться от напряжения и снять стресс. Вопрос лишь в том, что именно человек предпринимает для того, чтобы избавиться от напряжения: если это прогулка, чтобы направить мысли в другое русло, игра с семьей в «Алиас», приятная ванна или отдых, это, как правило, приводит к достижению цели. Однако регулярное употребление алкоголя только множит напряжение.
Почему алкоголь так часто используют для снятия напряжения?
Отрицательные эмоции — это естественная часть жизни. Мы все время от времени получаем излишний стресс и должны справляться с повседневными проблемами, неприятностями, плохим настроением, напряжением, возбуждением или одиночеством. В таких ситуаций у многих людей рука тянется к бутылке — зачастую именно для того, чтобы лучше справиться со всем этим. Поначалу может показаться, что алкоголь снимает напряжение, проблемы испаряются, становится легче. К сожалению, первое впечатление обманчиво: алкоголь действует мгновенно, дает расслабление и эйфорию, на мгновение забываются сложные ситуации и негативные мысли, однако он не решает проблем. Наоборот, они накапливаются. И все же первичное ощущение свободы, которое дает алкоголь, настолько приятно, что критические мысли даже не приходят в голову.
А когда уже понятно, что алкоголь приносит мгновенное облегчение, становится трудно уговорить себя испытать другое средство, которое, возможно, не подействует так быстро. При этом забывается, что в долгосрочной перспективе алкоголь как наносит вред отношениям, достижениям, карьере, материальному положению и здоровью, так и усугубляет беспокойство и хандру, повышая уровень стресса. Сиюминутный эффект кажется намного лучше, и угроза негативных последствий в будущем забывается.
Человек — разумное существо, так почему же мы сами вредим себе?!
Не секрет, какие негативные последствия приносит злоупотребление алкоголем. Известно также вредное воздействие прочих вызывающих зависимость веществ, таких как табак и конопля. Мы знаем также, что нужно больше двигаться, питаться здоровой пищей, вести себя вежливо и т. п., но все же действуем по-старому и вредим сами себе. Одна из причин, конечно же, — сила привычки, которая держит нас будто в плену, поскольку для того, чтобы изменить свое поведение, нужно приложить больше усилий; проще продолжать по-старому, да и эти самые усилия могут быть некомфортными (то, что в долгосрочной перспективе это принесет пользу, зачастую остается на заднем плане).
Вторая причина определенно кроется в способности алкоголя и прочих средств вызывать привыкание, вследствие чего со временем человек теряет контроль. Это означает, что, кроме привычки, возникает потребность употреблять алкоголь регулярно: для сохранения баланса в привыкшем к алкоголю организме и улучшения самочувствия. Со временем количество растет, для снятия напряжения и восстановления хорошего самочувствия приходится пить все больше. Поэтому разумнее всего предупредить возникновение привычки и круга зависимости, вообще избегая злоупотребления алкоголем, в т. ч. использования его для снятия напряжения. Но это всегда проще посоветовать, чем сделать.
Представьте себе следующий сценарий будущего: 2086 год (к тому времени люди научатся продлевать жизнь). Вы отправляетесь отдыхать в другую галактику, на планету Флора, где в качестве знакомства с местными традициями за ужином вам предлагают напиток зеленого цвета и при этом честно признаются: «Он, конечно, ядовитый и вызывает как минимум 200 заболеваний, многие из которых смертельны, но вы попробуйте, он классный и дарит приятные эмоции!» Кто, обладая этой информацией, согласился бы его выпить?
Еще один сценарий. Вы уже давно чувствуете, что обязательств накопилось слишком много, напряжение растет, а настроение становится все более депрессивным. Один друг вам сказал, что на рынке появилось новое лекарство, которое хорошо помогает расслабиться и снять напряжение, при этом действует мгновенно. Вы спешите в аптеку и покупаете это лекарство, но как разумный человек решаете прочитать вкладыш в упаковке, где указаны побочные действия: неконтролируемые эмоции, в т.ч. приступы агрессии, депрессия, суицидальные мысли и поступки, проблемы со сном, нарушение сердечного ритма, проблемы с давлением, тревожность, панические атаки, потеря сознания, аллергическая реакция, состояние спутанности сознания, галлюцинации, провалы в памяти, судороги, головная боль, сонливость, рвота, нарушение равновесия и памяти, трудности с самоконтролем и концентрацией, бессвязная мысленная деятельность и речь. Канцерогенное и смертельно ядовитое вещество. Вопрос: станете ли вы принимать это лекарство, чтобы расслабиться?
2086 год пока не наступил, и ни один департамент медицинских препаратов не пропустил бы такое лекарство в продажу без строжайшей регуляции, но может быть, немного изменив угол зрения, обычную вещь удастся увидеть в новом свете.
Стремление освободиться от стресса, напряжения и негативных эмоций
Стресс как явление, очевидно, не так плох, и его не нужно стараться избежать любой ценой, — проблемы порождает только долговременное излишнее напряжение. Если быстрый темп сменяется менее напряженным периодом, как правило, стресс выполняет свою функцию — заставляет эффективно действовать в заданном направлении. К действию подталкивают именно негативные эмоции, они будто кричат: «Действуй, иначе ты будешь чувствовать себя еще хуже!»
Действие, как правило, приносит облегчение и положительные эмоции, а также удовлетворение. Здесь обычной проблемой является то, что человек, как известно, единственное существо, которое само усугубляет стресс своими мыслями, даже когда причины нет и можно спокойно отдыхать, особенно по вечерам, когда есть время подумать. Это порождает напряжение и увеличивает поток негативных эмоций, а если к этому прибавляется привычка поддерживать хорошее самочувствие алкоголем, со временем негатива становится еще больше. Поэтому тем, у кого есть проблемы со сном, кто чувствует чрезмерное напряжение или подавленность, следует, скорее, избегать алкоголя. Важно искать поддержки у близких или же проконсультироваться с семейным врачом или психологом.
К сожалению, мы сами обычно слишком поздно понимаем, когда что-то идет не так. Скрытые признаки опасности очень трудно заметить вовремя, и проблемы, начавшиеся с негативных эмоций, под влиянием алкоголя могут накрыть вас с головой. Поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием. Лучше понять свое эмоциональное состояние поможет, к примеру, тест на эмоциональное состояние, который можно найти на сайте alkoinfo.ee. Важно также отдавать себе отчет в проблемах и учиться справляться с ними, не прибегая к помощи алкоголя.
В ноябре и декабре Институт развития здоровья проводит акцию, цель которой — обратить внимание на связь между употреблением алкоголя и психическим здоровьем. Узнать подробнее о связях между алкоголем и психическим здоровьем поможет веб-сайт alkoinfo.ee. Акция финансируется за счет Европейского социального фонда.