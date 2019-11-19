Клинический психолог: станете ли вы принимать канцерогенное и смертельно ядовитое вещество, чтобы расслабиться?

Вторая причина определенно кроется в способности алкоголя и прочих средств вызывать привыкание, вследствие чего со временем человек теряет контроль. Это означает, что, кроме привычки, возникает потребность употреблять алкоголь регулярно: для сохранения баланса в привыкшем к алкоголю организме и улучшения самочувствия. Со временем количество растет, для снятия напряжения и восстановления хорошего самочувствия приходится пить все больше. Поэтому разумнее всего предупредить возникновение привычки и круга зависимости, вообще избегая злоупотребления алкоголем, в т. ч. использования его для снятия напряжения. Но это всегда проще посоветовать, чем сделать.

Представьте себе следующий сценарий будущего: 2086 год (к тому времени люди научатся продлевать жизнь). Вы отправляетесь отдыхать в другую галактику, на планету Флора, где в качестве знакомства с местными традициями за ужином вам предлагают напиток зеленого цвета и при этом честно признаются: «Он, конечно, ядовитый и вызывает как минимум 200 заболеваний, многие из которых смертельны, но вы попробуйте, он классный и дарит приятные эмоции!» Кто, обладая этой информацией, согласился бы его выпить?

Еще один сценарий. Вы уже давно чувствуете, что обязательств накопилось слишком много, напряжение растет, а настроение становится все более депрессивным. Один друг вам сказал, что на рынке появилось новое лекарство, которое хорошо помогает расслабиться и снять напряжение, при этом действует мгновенно. Вы спешите в аптеку и покупаете это лекарство, но как разумный человек решаете прочитать вкладыш в упаковке, где указаны побочные действия: неконтролируемые эмоции, в т.ч. приступы агрессии, депрессия, суицидальные мысли и поступки, проблемы со сном, нарушение сердечного ритма, проблемы с давлением, тревожность, панические атаки, потеря сознания, аллергическая реакция, состояние спутанности сознания, галлюцинации, провалы в памяти, судороги, головная боль, сонливость, рвота, нарушение равновесия и памяти, трудности с самоконтролем и концентрацией, бессвязная мысленная деятельность и речь. Канцерогенное и смертельно ядовитое вещество. Вопрос: станете ли вы принимать это лекарство, чтобы расслабиться?

2086 год пока не наступил, и ни один департамент медицинских препаратов не пропустил бы такое лекарство в продажу без строжайшей регуляции, но может быть, немного изменив угол зрения, обычную вещь удастся увидеть в новом свете.

Стремление освободиться от стресса, напряжения и негативных эмоций

Стресс как явление, очевидно, не так плох, и его не нужно стараться избежать любой ценой, — проблемы порождает только долговременное излишнее напряжение. Если быстрый темп сменяется менее напряженным периодом, как правило, стресс выполняет свою функцию — заставляет эффективно действовать в заданном направлении. К действию подталкивают именно негативные эмоции, они будто кричат: «Действуй, иначе ты будешь чувствовать себя еще хуже!»

Действие, как правило, приносит облегчение и положительные эмоции, а также удовлетворение. Здесь обычной проблемой является то, что человек, как известно, единственное существо, которое само усугубляет стресс своими мыслями, даже когда причины нет и можно спокойно отдыхать, особенно по вечерам, когда есть время подумать. Это порождает напряжение и увеличивает поток негативных эмоций, а если к этому прибавляется привычка поддерживать хорошее самочувствие алкоголем, со временем негатива становится еще больше. Поэтому тем, у кого есть проблемы со сном, кто чувствует чрезмерное напряжение или подавленность, следует, скорее, избегать алкоголя. Важно искать поддержки у близких или же проконсультироваться с семейным врачом или психологом.

К сожалению, мы сами обычно слишком поздно понимаем, когда что-то идет не так. Скрытые признаки опасности очень трудно заметить вовремя, и проблемы, начавшиеся с негативных эмоций, под влиянием алкоголя могут накрыть вас с головой. Поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием. Лучше понять свое эмоциональное состояние поможет, к примеру, тест на эмоциональное состояние, который можно найти на сайте alkoinfo.ee. Важно также отдавать себе отчет в проблемах и учиться справляться с ними, не прибегая к помощи алкоголя.