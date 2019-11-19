Употребляемый почти всеми продукт вызывает сонливость и может привести к развитию раковых опухолей

Употребление молока грозит повышенным газообразованием и вздутием, расстройством желудка, считают специалисты из Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии. Кроме того, людям, у которых отсутствует ярко выраженная непереносимость лактозы, тоже рекомендуется отказаться от его употребления.

Эксперты уверяют, что теория о пользе молока для укрепления организма в корне неверна. Более того, по результатам исследований, молочные продукты ответственны за увеличение выработки гормона, который называется инсулиноподобным фактором роста. А он, в свою очередь, приводит к развитию раковых опухолей.

Американцы доказывают, что молоко, вопреки распространенному мнению, не защищает от переломов, но может способствовать разрушению живущих в организме бактерий. По словам ученых, отказ от молока - абсолютно правильное решение.

Зато на молоко стоит обратить внимание тем, у кого проблемы со сном. В его составе имеется триптофан, который превращается в серотонин и мелатонин после попадания в организм. Первый вызывает сонливость и расслабление, а второй обеспечивает бодрствование тела и регулирование циклов сна.