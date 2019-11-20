ЧП: в Эстонии зарегистрировали три случая заболевания желтухой

По данным Департамента здравоохранения, в сентябре и октябре в Ляэне-Вирумаа отмечены сразу три случая заболевания желтухой, передает Rus.ERR.
Болезнь зарегистрировали у трех детей в возрасте от 7 до 9 лет, сообщили в среду, 20 ноября, радионовости ERR.
По оценке регионального корреспондента ERR Самуила Голомба, речь идет о ЧП, поскольку о таком заболевании как желтуха в Эстонии уже стали забывать.
"С учетом того, что возможный период передачи болезни другому человеку составляет почти 50 дней, опасность распространения желтухи не пропала и в ноябре", - предупредил журналист.
По данным Департамента здравоохранения, в Эстонии в год диагностируют менее 20 случаев заболевания желтухой.