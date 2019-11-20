Детские врачи хотят добавить в программу иммунизации еще одну вакцину

Реэт Раукас от имени детских врачей Таллиннской детской больниц и Таллиннского отделения Общества детских врачей Эстонии обратились в спецкомиссию по имунопрофилактике, чтобы представить предложения в программу иммунизации, передал портал Med24. Инфекционисты уже несколько лет придерживаются той позиции, что вакцинирование от инфекции пневмококка в Эстонии необходимо скорее группам риска. В последнее время среди семейных врачей распространилось мнение, что в государственной детской программе иммунизации должны появиться вакцина от ветрянки и вакцинация против пневмококка.

По словам Раукас, статистика по заболеваемости пневмококком в Эстонии не отвечает действительности. По клиническим, лабораторным и рентгенологическим данным можно понять, что серьезное инфицирование пневмококком у детей каждый год возникает в действительности больше. В отличие от диагностирования ветрянки, где для постановки диагноза достаточно типической клинической картины, инвазивная инфекция пневмококка диагностируется по четким критериям: по крови или жидкости спинного мозга на основании изоляции возбудителя инфекции. Также часть пациентов прежде получали антибактериальное лечение, поэтому микробные посевы были отрицательными.

И все же, согласно зарегистрированным в эстонской статистике здоровья в последние три года количество случаев заражения инвазивным пневмококком постоянно увеличивается: в 2016 году абсолютное количество случаев составило 143, в 2017 году – 160, в 2018 году уже 195 и по состоянию на октябрь 2019 года – 197 случаев. Пневмококк распространен в Эстонии больше всего среди детей в возрасте от одного до четырех лет.

В этом году вызывает обеспокоенность увеличение случаев редко возникающего пневмококкового менингита.

Невроинфекция требует быстрого выявления, поскольку по некоторым данным в 10-20 процентах случаев заболевание ведет к смерти или инвалидности, вызывает повреждение слуха и остаточные неврологических явлений.