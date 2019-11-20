Добавление в рацион этого овоща предотвращает высокое кровяное давление

Высокое кровяное давление (гипертония) вызывает комплексом факторов, один из которых – чрезмерное потребление соли. Ученые из США и Чехии провели эксперимент на крысах, который показал, что свекольный сок, богатый нитратами, снижает кровяное давление, которое вызвано чрезмерным потреблением соленой пищи, передает Medikforum.
Исследование, опубликованное в журнале «Гипертония» (Hypertension), показало, что небольшое количество свеклы и других продуктов, содержащих нитраты, может предотвратить повышение артериального давления, вызванное потреблением соли.
Исследование
Почему свекла снижает давление?
Свекла богата диетическим нитратом (NO3), который организм превращает в биологически активный нитрат (NO2) и оксид азота (NO). NO отвечает за расслабленные и расширенные кровеносные сосуды.
Эксперты советуют людям, которые рассматривают возможность увеличения ежедневного потребления нитратов, избегать варки овощей, поскольку нитраты растворяются в воде. Вместо этого они рекомендуют готовить на пару, жарить или готовить соки из овощей, богатых нитратами.