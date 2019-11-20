Ср, 20.11.2019
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Добавление в рацион этого овоща предотвращает высокое кровяное давление

Давление. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Высокое кровяное давление (гипертония) вызывает комплексом факторов, один из которых – чрезмерное потребление соли. Ученые из США и Чехии провели эксперимент на крысах, который показал, что свекольный сок, богатый нитратами, снижает кровяное давление, которое вызвано чрезмерным потреблением соленой пищи, передает Medikforum.

Исследование, опубликованное в журнале «Гипертония» (Hypertension), показало, что небольшое количество свеклы и других продуктов, содержащих нитраты, может предотвратить повышение артериального давления, вызванное потреблением соли.

Исследование

«В этом исследовании ученые из Калифорнийского университета, Сан-Франциско, Мичиганского государственного университета и Института физиологии Чешской академии наук, дали крысам, чувствительным к соли, небольшое количество свекольного сока. Другая группа чувствительных к соли крыс получала немного диетического нитрата, который содержится в корнеплодах и листовых овощах, таких как сельдерей, салат и шпинат. Результаты показали, что как сок, так и нитратные добавки были более чем в 100 раз более эффективны, чем калий, в предотвращении вызванного солью повышения кровяного давления у крыс». – пишет издание Food.News.

Почему свекла снижает давление?

Свекла богата диетическим нитратом (NO3), который организм превращает в биологически активный нитрат (NO2) и оксид азота (NO). NO отвечает за расслабленные и расширенные кровеносные сосуды.

Эксперты советуют людям, которые рассматривают возможность увеличения ежедневного потребления нитратов, избегать варки овощей, поскольку нитраты растворяются в воде. Вместо этого они рекомендуют готовить на пару, жарить или готовить соки из овощей, богатых нитратами. 

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