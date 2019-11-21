Вакцинацию от гриппа в аптеках за месяц прошло рекордное число людей

По приблизительным подсчетам Департамента здоровья, в сезон 2018/2019 года в Эстонии гриппом заболели от 45 000 до 55 000 человек, из них были госпитализированы 1662, а интенсивная терапия потребовалась 130 пациентам. 42,3% от всех госпитализированных были дети младше 15 лет, а от осложнений, вызванных гриппом, в прошлом сезоне умерли 57 человек, а в предыдущем сезоне - 94.