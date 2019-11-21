За месяц вакцинацию от гриппа в аптеках прошло рекордное число людей

Осенью текущего года в аптеках Эстонии вакцинацию от гриппа прошло более 14 000 человек, что на 5000 превышает показатель прошлого года, пишет Rus.ERR.
Возможность сделать прививку от гриппа предлагалась в течение месяца в 23 аптеках Таллинна, Тарту, Йыхви, Курессааре, Выру, Раквере и Пярну.
По приблизительным подсчетам Департамента здоровья, в сезон 2018/2019 года в Эстонии гриппом заболели от 45 000 до 55 000 человек, из них были госпитализированы 1662, а интенсивная терапия потребовалась 130 пациентам. 42,3% от всех госпитализированных были дети младше 15 лет, а от осложнений, вызванных гриппом, в прошлом сезоне умерли 57 человек, а в предыдущем сезоне - 94.
Процент вакцинированных против гриппа жителей Эстонии по-прежнему остается одним из самых низких в Евросоюзе.