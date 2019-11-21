Корь добралась до Финляндии

В Финляндии в центральной больнице региона Канта-Хяме в Хямеенлинна выявлен случай заболевания корью. Пациентка находится в изоляции, передает Yle.
Финка средних лет вчера вечером обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием. По оценкам, угрозе заражения подверглись десятки людей. Посетителей, приходивших на прием к дежурному врачу или медсестре в больницу Хямеенлинна в понедельник и среду, призывают проверить, привиты ли они от кори. Больница также старается лично связаться со всеми посетителями.
Корь является чрезвычайно заразным заболеванием. В последний раз в Канта-Хяме с корью сталкивались более десяти лет назад.