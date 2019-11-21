Корь добралась до Финляндии

Финка средних лет вчера вечером обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием. По оценкам, угрозе заражения подверглись десятки людей. Посетителей, приходивших на прием к дежурному врачу или медсестре в больницу Хямеенлинна в понедельник и среду, призывают проверить, привиты ли они от кори. Больница также старается лично связаться со всеми посетителями.