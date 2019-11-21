Близнецы. Фото иллюстративное. ФОТО: Piotr Stryjewski/PantherMedia / Scanpix

Жительница Уэльса рассказала Би-би-си, как один из ее сильно недоношенных близнецов резко пошел на поправку, когда к нему в инкубатор положили его брата.

Ханна Зимунья уверена, что ее сын Дилан спас жизнь Дейниола, просто обняв его.

Идентичные близнецы появились на свет в октябре 2018 года. Когда на 25-й неделе беременности у 28-летней Ханны начались схватки, врачи два дня пытались остановить их, но безуспешно. Мальчики родились с весом в 900 г (Дилан) и 700 г (Дейниол). Дейниол был меньше и слабее.

В течение двух месяцев после рождения Дейниол находился в реанимации и не мог дышать самостоятельно, в то время как Дилан быстро окреп и был выписан из больницы.

Семья, в которой, кроме близнецов, есть еще трое детей, жила в 60 км от больницы, и Ханна не могла круглосуточно находиться в неонатальном отделении рядом с Дейниолом.

Наступил день, когда врачи посоветовали родителям попрощаться с Дейниолом - они уже не надеялись на улучшение. Ханна с мужем привезли Дилана и положили его в инкубатор рядом с братом - чтобы он обнял его, как все думали, в последний раз.

Объятие длилось всего пять минут. Но в тот же день состояние маленького Дейниола внезапно улучшилось. Через считанные часы со 100-процентного принудительного снабжения кислородом врачи перевели его на 50%.

"Когда я позвонила в больницу и спросила, как там малыш, врачи сказали, что ему намного лучше и что впервые стало возможно наполовину сократить искусственную подачу кислорода", - рассказывает Ханна.

"В это было трудно поверить. Дилану удалось каким-то образом помочь Дейниолу. Он просто побыл рядом, и тому сразу стало лучше. Ни я, ни доктора не ожидали такого".

"Но на следующий день состояние [Дейниола] опять ухудшилось, и он снова был полностью на кислороде, - вспоминает Ханна. - И медсестры сказали - привезите Дилана опять, пусть он снова обнимет Дейниола".

Через два дня Дейниола можно было полностью снять с вентиляции легких. Это было чудо.

"Он обнимал брата и этим спас ему жизнь, - говорит мама мальчиков. - Счастьем было видеть это, и это научило нас тому, что их не нужно было разлучать в принципе".

Дилана поселили в больнице рядом с братом еще на два месяца. В январе этого года он все-таки отправился домой, а Дейниола окончательно выписали к своим четверым братьям и сестрам в апреле.

Ему еще требуется ежедневная кислородная поддержка, однако прогноз весьма оптимистичный.

Первый день рождения близнецы отпраздновали шумной вечеринкой вместе с братом ТиДжеем, которому восемь лет, шестилетней сестрой Лили и трехлетней Танди.

"Было время, когда мы думали, что такого дня рождения не будет, - говорит Ханна. - Страшное для нас время. Мы бесконечно благодарны медикам".