Не будьте пессимистом: они чаще других умирают от ишемической болезни сердца

Ученые наблюдали за группой жителей региона Пяйят-Хяме на протяжении более десяти лет. В исследовании приняли участие почти 3 000 мужчин и женщин в возрасте от 52 до 76 лет.

В ходе исследования выяснилось, что среди закоренелых пессимистов-мужчин риск ишемической болезни сердца в четыре раза выше по сравнению с наименее негативно настроенными собратьями. В целом риск смертности от данного заболевания среди пессимистов выше в два раза по сравнению с другими людьми.

«Похоже на то, что пессимизм является независимым фактором риска. Даже если не учитывать образ жизни, уровень холестерина или сахара в крови, пессимизм сам по себе является причиной развития ишемической болезни сердца», – говорит Пянкяляйнен.

Исследование показало, что люди с тенденцией к пессимизму имеют повышенный уровень воспаления в организме.

Пянкяляйнен характеризует пессимизм как мировоззрение, когда человек ожидает от будущего скорее плохого, чем хорошего.

«У всех людей есть как пессимистические, так и оптимистические черты. Согласно этому исследованию, оптимизм сам по себе как таковой не приносит пользы. Однако больше всего выигрывает человек с наименьшим набором пессимистических черт характера», – отмечает исследователь.

Кроме того, пессимисты менее охотно меняют свой образ жизни. Пессимизм и оптимизм считаются довольно постоянными свойствами личности, которые развиваются ещё в юности.