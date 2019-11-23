Сб, 23.11.2019
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Ученые выявили, что антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

Таблетки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Издание MedicalXpress, ссылаясь на исследования финских ученых из Хельсинкской университетской больницы, сообщило, что применение антибиотиков увеличивает вероятность возникновения болезни Паркинсона.

В рамках исследования учеными был произведен мониторинг за результатами влияния антибиотиков на 13 976 больных Паркинсоном людей и группу из 40 697 человек, который не страдают данным заболеванием, пишет Ferra. Наблюдение проходило с 1998 по 2014 год. Так, было установлено, что употребление антибиотиков имеет связь с развитием данного заболевания. ”Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение”, — поделился один из авторов исследования.

По словам ученых, антибиотики, которые направлены на борьбу с грибками анаэробных бактерий, а также антибиотики широкого спектра действия повышают риск возникновения болезни Паркинсона, поскольку они негативно влияют на микрофлору кишечника.

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