Ученые выявили, что антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

В рамках исследования учеными был произведен мониторинг за результатами влияния антибиотиков на 13 976 больных Паркинсоном людей и группу из 40 697 человек, который не страдают данным заболеванием, пишет Ferra. Наблюдение проходило с 1998 по 2014 год. Так, было установлено, что употребление антибиотиков имеет связь с развитием данного заболевания. ”Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение”, — поделился один из авторов исследования.