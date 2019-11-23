Наркоманов скоро будут определять по отпечатку пальца

В статье, опубликованной The Journal of Analytical Toxicology, группа экспертов из Университета Суррея подробно рассказывает о том, как они использовали свою ведущую технологию тестирования на наличие отпечатков пальцев на основе масс-спектрометрии высокого разрешения, которая теперь способна обнаруживать героин, его метаболит 6-моноацетилморфин (6-АМ) и другие аналиты, связанные с препаратами класса А. Причем это касается не только героина, но и кокаина низкого качества, который также содержит указанные вещества, пишет MedikForum.