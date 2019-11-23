Наркоманов скоро будут определять по отпечатку пальца

Современная технология обнаружения отпечатков пальцев позволяет идентифицировать следы героина на коже человека даже после того, как он вымыл руки. Он также достаточно умен, чтобы определить, употреблял ли кто-то наркотик или просто пожимал руку человеку, употребляющего героин.
В статье, опубликованной The Journal of Analytical Toxicology, группа экспертов из Университета Суррея подробно рассказывает о том, как они использовали свою ведущую технологию тестирования на наличие отпечатков пальцев на основе масс-спектрометрии высокого разрешения, которая теперь способна обнаруживать героин, его метаболит 6-моноацетилморфин (6-АМ) и другие аналиты, связанные с препаратами класса А. Причем это касается не только героина, но и кокаина низкого качества, который также содержит указанные вещества, пишет MedikForum.
«Наша команда в Университете Суррея считает, что технология, которую мы разрабатываем, сделает общество более безопасными и сократит путь тем, кому нужна помощь для преодоления их зависимости. Мы также верим, что технология имеет область применения в других областях, например, для подтверждение того, принимает ли пациент свои лекарства", - цитирует издание Eurek Alert доктора Мелани Бейли из Университета Суррея.