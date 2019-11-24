Витамины и минералы, которые могут навредить здоровью

Кальций

О пользе этого минерала знают абсолютно все. Но исследования показали, что сам по себе он не работает так, как мы предполагаем. Большая его часть скапливается в мягких тканях, что мешает работе кровеносных сосудов и сердца. Также они могут копиться в почках, вызывая образование камней. Синтетический кальций не лучший выбор для здоровья. Лучше его черпать из продуктов - лосося, сардины, бобовых, миндаля, брокколи.

Железо

Анемия — довольно распространенное явление. Именно поэтому врачи рекомендуют включить в рацион больше данного минерала. Но чрезмерное его скопление может навредить здоровью. Из-за этого в органах возникают воспаления, которые вызывают повреждение функциональных клеток.

Витамин Е

Все знают, что витамин Е полезен для сердца, кожи, глаз, но в то же время может ускорить развитие некоторых видов рака. Если принимать его в больших количествах, то ничего хорошего для здоровья не будет. Поэтому не надо думать, что абсолютно все витамины безвредны для здоровья.

Йод

Если в организме скопится слишком много этого компонента, то он может оказать канцерогенное действие. Иными словами, спровоцирует разные виды онкологии. А также йод при больших количествах приводит к подавлению работы щитовидной железы или так называемого гипотиреоза.