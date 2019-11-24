Ученые рассказали, как питаться во время простуды

При простуде увеличивается потребность организма в энергии, которую обеспечивают легкоусвояемые углеводы. Питание должно быть разнообразным, однако из-за стола следует вставать с чувством легкости. Не стоит сокращать калорийность рациона, ведь это может привести к усугублению симптомов и повышению восприимчивости больного к инфекциям.

В первые дни простуды, когда больной страдает от высокой температуры, кашля и боли в горле, следует питаться легкими блюдами. Горячие напитки могут причинить вред слизистой оболочке ротоглотки или обжечь горло. Во время кашля и простуды нужно пить побольше жидкости, однако она должна быть теплой или лишь слегка горячей.

Для больных гриппом совсем нежелательно увлекаться лимонами и другими цитрусовыми. Они содержат не только полезный витамин С, но и кислоты, раздражающие слизистую. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого в период болезни.

Высококалорийные продукты тяжело воспринимаются ослабленным простудой организмом. Еще один минус - различные лакомства снижают защитные функции иммунитета. Согласно результатам исследования американских ученых, чрезмерное потребление сахара негативно воздействует на функциональность лейкоцитов.